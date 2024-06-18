Как отметило агентство, Киев не смог расположить к себе страны глобального Юга, что указывает на то, что Россия по-прежнему далека от изоляции

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Попытки Владимира Зеленского, чьи полномочия на посту президента Украины истекли в ночь на 21 мая, добиться более широкой поддержки своей страны на мировой арене не увенчались успехом на саммите в Швейцарии из-за неспособности привлечь на свою сторону страны глобального Юга. С такой оценкой выступило агентство Bloomberg.

По его мнению, Украина не смогла расположить к себе страны глобального Юга на конференции в Швейцарии, что указывает на то, что Россия по-прежнему далека от изоляции. В частности, присутствовавшие на мероприятии представители Индии, Бразилии и ЮАР отказались от подписания итогового документа саммита. Агентство полагает, что для Киева становится невозможным заручиться поддержкой этих стран. Отмечается, что на протяжении последних двух лет создание широкого глобального альянса в поддержку Украины было основой дипломатической повестки дня украинского руководства.

По словам аналитика Европейского совета по международным отношениям Камиля Грана, провал украинского президента во многом объясняется влиянием РФ, которой "хорошо удается позиционировать себя как наследницу Советского Союза в отношениях с Латинской Америкой, Африкой, Азией".

Конференция по Украине проводилась 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. В официальном списке участников, опубликованном 14 июня, значилась 91 страна, сербский край Косово и 8 международных организаций. Итоговое коммюнике форума не подписали 15 стран: Армения, Бразилия, Бахрейн, Ватикан, Ирак, Индия, Индонезия, Иордания, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.

Россия не была приглашена в Бюргеншток. Отсутствовали делегации большинства членов ООН. В частности, не было Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Эфиопии.