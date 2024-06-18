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ТАСС

"Алмаз-Антей" покажет на военно-морском салоне системы для борьбы с морскими дронами

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ЗРАК "Пальма" на МВМС-2019
ЗРАК "Пальма" на МВМС-2019.
Источник изображения: topwar.ru

Также концерн представит модели автоматизированного зенитного артиллерийского комплекса "Пальма"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит системы для борьбы с беспилотными морскими дронами и средствами воздушного нападения в рамках участия в Международном военно-морском салоне "Флот-2024".

"На стенде концерна можно будет увидеть макеты турельной установки "Комар" 3М47-01Э и ее модернизированной версии 3М47-03Э. Обновленная версия "Комара" является эффективным средством борьбы не только со средствами воздушного нападения, но и с беспилотными морскими дронами", - сказали в пресс-службе концерна.

Там уточнили, что модернизированная версия "Комара", помимо ракет 9М342 типа "Игла-С", оснащена ракетами 9М120-1 типа "Атака", а также дополнена системой гиростабилизации, что позволяет адаптировать применение ракет в морских условиях. Сопровождение цели и пуск ракет могут осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режимах.

Кроме того, в ходе салона будут представлены модели автоматизированного зенитного артиллерийского комплекса "Пальма" (комплектуется зенитными управляемыми ракетами "Сосна-Р"). Комплекс предназначен для защиты от противокорабельных ракет и управляемых авиабомб, борьбы с самолетами и вертолетами противника, поражения малотоннажных надводных и малоразмерных береговых целей. 

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  • В новости упоминаются
Продукция
Атака
Сосна
Компании
Алмаз-Антей
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