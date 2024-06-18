Белоусов посетил центр управления Сухопутных войск

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск, где заслушал доклады об обстановке в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в военном ведомстве.

"Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков доложил министру обороны РФ о выполняемых задачах, в том числе по вопросам подготовки офицерских кадров, а также взаимодействия с предприятиями оборонно-промышленного комплекса для оперативной поставки необходимого объема современных образцов вооружения и военной техники в войска", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

Там заявили, что Белоусову был представлен план развития вновь формируемого Саратовского высшего артиллерийского командного училища.

"Глава российского военного ведомства заслушал доклад об организации боевого дежурства и работе оперативных групп по координации и контролю боевой работы подразделений в зоне проведения СВО и всестороннему обеспечению войск", - сообщили в ведомстве.