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Интерфакс-АВН

Белоусов посетил центр управления Сухопутных войск

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Министр обороны России Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов.
Источник изображения: Дмитрий Харичков/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск, где заслушал доклады об обстановке в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в военном ведомстве.

"Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков доложил министру обороны РФ о выполняемых задачах, в том числе по вопросам подготовки офицерских кадров, а также взаимодействия с предприятиями оборонно-промышленного комплекса для оперативной поставки необходимого объема современных образцов вооружения и военной техники в войска", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

Там заявили, что Белоусову был представлен план развития вновь формируемого Саратовского высшего артиллерийского командного училища.

"Глава российского военного ведомства заслушал доклад об организации боевого дежурства и работе оперативных групп по координации и контролю боевой работы подразделений в зоне проведения СВО и всестороннему обеспечению войск", - сообщили в ведомстве.

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