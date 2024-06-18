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Известия.ru

Белоусову доложили о боевом дежурстве и контроле боевой работы на СВО

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск и заслушал доклад о боевом дежурстве и контроле боевой работы российских военных в зоне специальной операции по защите Донбасса. Об этом 17 июня сообщили в Минобороны РФ.


Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков выступил перед министром с докладом о боевом управлении воинскими подразделениями, о сложившейся в зоне СВО обстановке и о действиях противника, а также о подготовке офицеров и сотрудничестве с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России для быстрых поставок вооружений и техники в войска.

«Глава российского военного ведомства заслушал доклад об организации боевого дежурства и работе оперативных групп по координации и контролю боевой работы подразделений в зоне проведения СВО и всестороннему обеспечению войск», — сообщили в министерстве.

Также Белоусову доложили, как скоординирована работа российских миротворцев и комендантов, в том числе в новых регионах РФ. Министру рассказали и о порядке взаимодействия военных с региональными органами власти в случаях, когда происходят чрезвычайные ситуации.

Кроме того, главе Минобороны представили план, по которому будут развивать вновь создающееся Саратовское высшее артиллерийское командное училище.

Ранее, 14 июня, Белоусов проинспектировал командный пункт Воздушно-космических сил (ВКС) России, руководящий состав которых доложил ему о об управлении авиацией, космическими подразделениями и Войсками противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО). Кроме того, министру доложили, как самолеты Су-34 применяют в зоне спецоперации авиабомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции.


До этого, 31 мая, глава оборонного ведомства РФ рассказал, что опыт, полученный при ведении спецоперации, ложится в основу оптимизации боевой работы Вооруженных сил (ВС) России, а также помогает совершенствовать систему образования военных и укреплять ОПК РФ. Глава Минобороны подчеркнул, что все цели спецоперации будут достигнуты.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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