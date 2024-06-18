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В ВС России разработали уникальный БПЛА «Перун»

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Ударно-транспортный дрон «Перун»
Ударно-транспортный дрон «Перун».
Источник изображения: Кадр: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

МО РФ: в группировке «Днепр» создали уникальный ударно-транспортный дрон «Перун»

В группировке войск «Днепр» ВС России создали уникальный ударно-транспортный дрон «Перун». Разработку презентовали на видео, его опубликовали в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram.

«Оперативно доставлять тяжелые грузы, выполнять функцию разведчика, проводить поисково-спасательные работы, в том числе эвакуацию пострадавших и раненых, а также забрасывать в тыл врага десантные группы», — перечислили достоинства БПЛА на видео.

Уточняется, что «Перун» создан полностью на базе российского программного обеспечения (ПО). Его грузоподъемность составляет до 200 килограммов.

«Для доставки преимущественно используют специальные легкие колесные платформы или FPV-дроны. И если раньше, чтобы переправить большой объем продуктов, требовалось не менее 13 вылетов, то сегодня "Перун" сделает это за один перелет», — добавили в пресс-службе МО РФ.

Ранее в публикации Military Watch Magazine (MWM) назвали самое мощное средство противовоздушной обороны (ПВО) в мире. Им стала российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей», которую могли разместить в Крыму.

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Страны
Россия
Продукция
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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