Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Японии планирует заняться тестированием лазеров. Дело в том, что японские военные намерены принять на вооружение лазерные системы для противодействия беспилотникам.

Об этом сообщается в газете The Japan Times со ссылкой на источники.

Предполагается оснастить лазерными устройствами транспортные средства Сухопутных сил самообороны Японии, в том числе, на автотехнику высокой мобильности. Военные планируют провести испытания степени оперативности реагирования подобных систем.

Источник изображения: topwar.ru

Мы хотим как можно скорее внедрить лазерную систему, в том числе с использованием передовых технологий частного сектора

- заявил представитель оборонного ведомства.

Японское министерство обороны подписало в марте контракт с компанией Kawasaki Heavy Industries на закупку лазеров для установки на автомашины высокой мобильности на сумму около 1,5 миллиарда йен (примерно 850 миллионов рублей). Помимо этого, тогда же состоялась сделка на 1,9 миллиарда йен (около 1,1 млрд руб.) по приобретению лазеров для грузовиков между оборонным ведомством Японии и Mitsubishi Heavy Industries.

А месяцем ранее японское Минобороны заключило контракт с Toshiba Infrastructure Systems & Solutions на закупку радарной системы, которая будет использоваться для обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

Японские военные не могли не обратить внимания на резкую активизацию применения дронов в ходе российско-украинского вооруженного конфликта. И, конечно же, они отмечают значительные успехи ОПК России в разработке и внедрении средств противодействия БПЛА.