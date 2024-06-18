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ТАСС

Ростех поставил войскам очередную партию бомбардировщиков Су-34

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Истребитель-бомбардировщик Су-34 на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова
Истребитель-бомбардировщик Су-34 на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков отметил, что эта машина очень востребована в ходе СВО

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России очередную партию бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") поставила Минобороны России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках исполнения государственного оборонного заказа. После проведения комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена в войска", - сообщили там.

Как отметил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков, эта машина очень востребована в ходе СВО. "Возможности самолета позволяют летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения", - привели его слова в госкорпорации.

По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, корпорация наращивает выпуск самолетов. "Для этого мы совершенствуем технологические и бизнес-процессы на наших производствах, находим дополнительные резервы для увеличения объемов производства, - уточнил он. -

Кроме того, привлекаем на заводы новых сотрудников. В Новосибирске с начала года на работу принято более 600 новых работников".

Су-34 (по классификации НАТО - Fullback) - двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и поражению воздушных целей противника.  

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Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
Слюсарь Юрий
Проекты
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