Bell Textron завершила поставку ВС Чехии новых вертолетов линейки H-1

ЦАМТО, 17 июня. Минобороны Чехии 13 июня объявило о завершении поставки ВС страны новых вертолетов линейки H-1 производства американской компании Bell Textron.

Два последних многоцелевых UH-1Y "Веном" были доставлены в аэропорт Пардубице на борту самолета ВТА C-17 "Глоубмастер-3" ВВС США.

В течение ближайшего времени вертолеты будут собраны специалистами компании-производителя в авиационном учебном центре LOM PRAHA s.p. в Пардубице, пройдут таможенное оформление и будут отправлены в Намешть. Полеты на новых вертолетах будут выполнять пилоты Агентства управления оборонными контрактами Министерства обороны США (Defense Contract Management Agency), которое принимает технику от имени чешской стороны.

Таким образом, вертолетный парк линейки H-1 ВС Чехии расширится до 12 ед. и будет насчитывать четыре машины AH-1Z "Вайпер" и восемь UH-1Y "Веном". Они будут эксплуатироваться 22-й вертолетной базой ВВС Намешть-над-Ославой. В последующие годы ВС Чехии получат еще 8 восстановленных вертолетов H-1 в подарок от американского правительства в качестве компенсации за помощь Украине.

По мнению командующего ВВС Чехии генерал-майора Петра Чепелки, для эффективной эксплуатации парка вертолетов H-1 потребуется изменить формы и методы обучения пилотов для обеспечения соответствия методикам и стандартам НАТО.

В настоящее время на 22-й базе осуществляется дополнительное обучение чешских инструкторов под руководством американской выездной группы специалистов. Базовая подготовка началась в прошлом году в США и должна закончиться этим летом. Обучение стрельбе запланировано на летние месяцы. Одновременно проводится подготовка наземного персонала.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2017 года Госдепартамент США одобрил продажу Чехии в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) до 12 многоцелевых вертолетов UH-1Y общей стоимостью до 575 млн. долл. В мае 2019 года Госдеп также одобрил поставку Чехии в рамках программы FMS 4 ударных вертолетов AH-1Z и сопутствующего оборудования общей стоимостью 205 млн. долл.

Министры обороны США и Чехии 12 декабря 2019 года подписали письмо с предложением и принятием предложения о продаже ВС Чехии 8 многоцелевых вертолетов UH-1Y "Веном" и 4 ударных AH-1Z "Вайпер". Общая стоимость продажи составила около 650 млн. долл. Американские вертолеты заменят эксплуатировавшиеся ранее Ми-35/24В.

Весной 2022 года Чехия и США достигли договоренности о безвозмездной передаче в дополнение к новым UH-1Y и AH-1Z двух дополнительных "Вайпер" и шести "Веном" из состава ВС США

В конце июля 2023 года на 22-ю вертолетную базу ВВС была доставлена первая пара ударных вертолетов AH-1Z "Вайпер". В августе 2023 года в Чехию были доставлены первый многоцелевой вертолет UH-1Y "Веном" и еще один AH-1Z "Вайпер".

В октябре 2023 года на 22-й базе состоялась официальная церемония прощания с ранее эксплуатировавшимися ее подразделениями вертолетами Ми-24 и Ми-8/17.