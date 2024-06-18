В Новосибирской области создан научно-производственный центр беспилотных авиасистем

Новосибирск. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Автономная некоммерческая организация "Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Новосибирской области" (НПЦ БАС) приступила к работе, сообщил журналистам в понедельник министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев в ходе проектно-образовательного интенсива "Остров 2024: Новосибирск".

"В настоящее время организация создана, утверждены все уставные документы, формируем наблюдательный совет, который будет формировать резидентную политику, в ближайшее время определимся с площадкой. Создана, зарегистрирована, уже ведет свою деятельность", - сказал он, уточнив, что размеры площадки под НПЦ БАС должны составлять не менее 2,5 тыс. кв. м.

По его словам, до конца текущего года Минпромторг РФ должен провести конкурс на предоставление федерального гранта. "Насколько я помню, федеральные гранты на НПЦ - от 1 млрд рублей, это серьезный грант, большой, который позволит приобрести не одну машину, а некоторые (производственные - ИФ) линейки построить", - сказал он.

"Потенциальных резидентов около двух десятков", - отметил министр.

Что касается площадок, рассматривается вариант размещения НПЦ БАС на площадях Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ), прорабатываются варианты размещения в технопарке новосибирского Академгородка, в Сибирском НИИ авиации, ПО "Север" и некоторых других предприятий.

В настоящее время в НПЦ БАС региона работают около 15 человек, при развертывании центра их число увеличится до 90.

Ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев отметил, что в университете планируется открыть молодежную лабораторию по беспилотникам, на ее оснащение будет выделено 16 млн рублей.