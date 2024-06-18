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ТАСС

Эмиссар Южной Кореи заявил, что Сеул продолжает помогать Киеву

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Флаги Украины и Южной Кореи
Флаги Украины и Южной Кореи.
Источник изображения: mizez.com

Пан Ги Сон отметил, что Украине оказывается помощь в различных сферах в соответствии с "Инициативой мира и солидарности с Украиной", которую обнародовал южнокорейский президент Юн Сок Ёль во время визита в Киев в июле 2023 года

СЕУЛ, 17 июня. /ТАСС/. Глава управления по координации государственной политики Республики Корея Пан Ги Сон на конференции по Украине в Бюргенштоке заверил, что Сеул продолжает оказывать помощь Киеву. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"На встрече 16 июня Пан Ги Сон заявил, что наше правительство в силу статуса глобального ключевого государства продолжало твердо поддерживать Украину, и продемонстрировал солидарность [с Киевом]", - отмечается в тексте.

Пан Ги Сон также отметил, что стране оказывается помощь в различных сферах в соответствии с "Инициативой мира и солидарности с Украиной", которую обнародовал южнокорейский президент Юн Сок Ёль во время визита в Киев в июле прошлого года. В управлении указали, что меры в рамках этой программы все еще принимаются.

В частности, Пан Ги Сон заявил, что его страна активно участвует в усилиях мирового сообщества, в том числе по укреплению украинского сельскохозяйственного потенциала, на фоне "усугубления мирового кризиса в сфере продовольственной безопасности и осложнения экспорта злаков с Украины" и продолжит оказывать необходимую помощь.

Координатор правительства Республики Корея также встретился с представителями Германии, Мексики и Португалии, с которыми обсудил предложения о сотрудничестве в деле восстановления Украины.

Сеул оказывал Киеву финансовую и гуманитарную помощь, поставляла военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели, но не оружие и боеприпасы.

Форум в Бюргенштоке

Конференция по Украине проводилась 15-16 июня. В официальном списке участников, опубликованном 14 июня, значилась 91 страна, сербский край Косово и восемь международных организаций. Итоговое коммюнике форума не подписали 15 стран: Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.

Россия не была приглашена в Бюргеншток. Отсутствовали делегации большинства членов ООН. В частности, не было представителей Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Эфиопии. 

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