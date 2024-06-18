"Ростех" поставил саперные бронежилеты "Оберег-С" для гуманитарного разминирования в новых регионах

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Тульский завод "Октава" госкорпорации "Ростех" поставил группе гуманитарного разминирования первую партию саперных бронежилетов "Оберег-С" для работы в новых регионах России, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Наш "Оберег-С" прошел все испытания и в настоящее время мы поставили партию экипировки в инженерную группу, которая ведет гуманитарное разминирование в новых регионах России", - заявил генеральный директор "Октавы" Павел Павленко, слова которого процитировали в пресс-службе "Ростеха".

В госкорпорации отметили, что на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей остается большое число мин и неразорвавшихся боеприпасов, работа с которыми требует соответствующей экипировки.