"Это изменит ход войны". Что Запад разрешил Украине

НАТО одобрила нанесение ударов вглубь России западным оружием

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Практически все страны НАТО сняли запрет с ударов ВСУ западным оружием по целям в глубине России. Это дает Киеву новые возможности и грозит серьезной эскалацией. О том, что из имеющегося у Украины арсенала особенно опасно, — в материале РИА Новости.

Достанет до Воронежа

Конечно, далеко не все в НАТО поставляют Киеву дальнобойное высокоточное вооружение. В частности, разрешение от стран Прибалтики или Канады на удары по России носит исключительно декларативный характер и призвано продемонстрировать единство союзников. Некоторые ударные комплексы и так давно применяются по "старой" российской территории. К примеру, чешские РСЗО RM-70 Vampire регулярно обстреливают Белгород. Однако определенную черту Запад до недавних пор не переходил и не давал ВСУ добро на использование самых мощных средств поражения.

Так, американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS ВСУ били исключительно по Крыму и новым регионам. Большую часть этих ракет сбивала ПВО, но иногда они прорывались и поражали цели. Кассетная боевая часть ATACMS эффективна при ударах по объектам инфраструктуры, аэродромам, легкой бронетехнике и пехоте на открытой местности. Прилет такой ракеты в большой город — это очень много жертв.

Известно, что ВСУ получили от американцев ATACMS в двух вариантах — Block 1 и Block1A дальностью 165 и 300 километров соответственно. Более дальнобойная модификация из центра Харькова достает до Воронежа. В окрестностях этого города немало военных объектов, в частности аэродром Балтимор. А из подконтрольной Киеву части Запорожья ATACMS долетит до Ростова-на-Дону — важного перевалочного пункта для российских войск, действующих на Донецком направлении.

Джо Байден в мае сказал, что американское оружие можно применять только для контрбатарейной борьбы по целям, угрожающим Харьковской области. Однако весьма вероятно, что этот запрет либо не станут соблюдать, либо вскоре по-тихому отменят. Вряд ли Вашингтон удержится от соблазна проверить на прочность ПВО, прикрывающую крупные российские тыловые базы.

Дальность ракет ER-GMLRS И ATACMS. Источник: ria.ru

Для защищенных целей

Еще у ВСУ есть достаточно большое количество крылатых ракет воздушного базирования: британские Storm Shadow и французские SCALP-EG. Под них западные специалисты модернизировали украинские фронтовые бомбардировщики Су-24. Главные особенности этих ракет — малозаметность для радаров и низкий профиль полета, что затрудняет их обнаружение дежурными средствами ПВО.

Представляют серьезную угрозу и боеголовка с лидирующим зарядом для разрушения грунта или проникновения в бункер, а также взрыватель с переменной задержкой для управления детонацией основного заряда. Такие ракеты предназначены для уничтожения защищенных целей — командных пунктов, узлов управления и связи, аэродромов, портов, электростанций, мест структурного обслуживания самолетов, хранилищ боеприпасов, надводных кораблей и подводных лодок в портах, мостов и других стратегических объектов.

Дальность Storm Shadow/SCALP-EG — около 560 километров. Бомбардировщик Су-24, выпустив их из воздушного пространства над Киевом, достанет уже до Подмосковья, атаковав, например, Серпухов или Обнинск. В Московской области немало оборонных предприятий, представляющих для ВСУ лакомую цель.

Владимир Зеленский во время мероприятий ко Дню Воздушных сил ВСУ Источник изображения: © Фото : Офис президента Украины

Главная угроза

Однако главная опасность — истребители F-16, которые Киев получит уже этим летом. Боевой радиус этих самолетов с конформными топливными баками — больше четырех тысяч километров. Дальнобойность крылатых ракет JASSM-ER — почти тысяча километров. При отсутствии противодействия "шестнадцатый", взлетев из Миргорода, в теории способен добить до Иркутска. Под удар может попасть и столица. А "пробелы" в российской ПВО украинцам подскажет НАТО, круглосуточно ведущая радиотехническую разведку российской территории.

ВСУ дадут около 60 F-16, что очень серьезно. Однако подготовленных пилотов у Киева совсем немного. Не исключено, что в кабинах западных самолетов будут сидеть не украинцы.

"Очевидно, кураторы Киева доверят F-16 западным летчикам, которых можно назвать наемниками, — говорит военный эксперт Иван Коновалов. — Потому что более-менее подготовленных украинских пилотов — с десяток. Для реальной боевой работы этого явно недостаточно. Самолеты, понятно, будут сбивать. И от этого десятка быстро ничего не останется. Однако найти натовских пилотов, готовых на командировку в один конец, непросто. Военные же видят, что происходит: сколько уже наемников погибло, как к ним относится Киев — бросает их, деньги не платит".

Так или иначе, российской армии нужно быть готовой к появлению F-16 в зоне боевых действий. Лучший способ борьбы с ними — уничтожать на земле, выводить из строя аэродромы базирования, бить по конвоям, доставляющим из Европы запчасти и вооружение.

В этом случае в НАТО могут "дать заднюю" и запретить украинцам применять эти машины. F-16 — самый коммерчески успешный американский боевой самолет, стоящий на вооружении более 20 стран. Большие потери серьезно пошатнут позиции США на международном рынке вооружений.