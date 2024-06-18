Швейцарский дипломат: между "мирной" конференцией и миром нет никакой связи (Blick, Швейцария)

Дипломат Мартен: Бюргеншток является частью процесса, обратного мирному

Между "мирной конференций" в Бюргенштоке и миром на Украине нет никакой связи, заявил швейцарский дипломат Жорж Мартен в интервью Blick. По его мнению, более перспективны идеи мирного процесса, выдвинутые Китаем и Бразилией, которые с самого начала включают в себя Россию.

Беседовал Ришар Уэрли (Richard Werly)

Жорж Мартен (Georges Martin) был заместителем статс-секретаря в Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии. Он является автором книги "Жизнь на службе страны" (Une vie au service de mon pays). Но когда речь заходит о конфликте на Украине и конференции в Бюргенштоке, его анализ беспощаден.

"Жизнь дипломата и его семьи может быстро и без предупреждения превратиться из мечты в кошмар". Жорж Мартен задает тон с самого начала предисловия к своим мемуарам "Жизнь на службе страны". Дипломатия – это не долгая спокойная река, особенно если она связана с поиском компромисса между противоположностями или прокладкой курса к миру в разгар конфликта. Так что же думает этот (ныне пенсионер) ветеран всевозможных переговоров, побывавший в Кении, Израиле, Южной Африке, Индонезии и Франции, о конференции по Украине в Бюргенштоке?

Его ответ ясен с самого начала. К сожалению, речи о мире не будет, потому что он невозможен без России. А каков потенциал Швейцарии в урегулировании данного вопроса и сохранении своего геополитического имиджа? Интервью.

Blick: Жорж Мартен, вам хорошо известно, что мир требует, чтобы в его направлении совершали шаги. Именно этим и занимается Швейцария в Бюргенштоке?

Жорж Мартен: К сожалению, нет! Прежде всего потому, что, вопреки официальному названию, о "мирной конференции" не могло быть и речи. Максимум, что было, – это "конференция по украинской формуле мира". Но и это неправда! На самом деле Швейцария неразумно согласилась на то, чтобы Украина поставила ее в неудобное положение организатора конференции, которая, по мысли Зеленского, не была направлена на поиск путей к миру, а была призвана собрать поддержку Украины за пределами западных кругов. Вероятно, Зеленский полагал, что репутация Швейцарии поможет убедить игроков так называемого Глобального Юга добиться того, чего его западные союзники по НАТО никогда не смогут достичь.

— Говоря это, вы указываете на отсутствие России?

— Безусловно, да! Во-первых, не пригласить Россию – это непостижимо, даже если она, скорее всего, отказалась бы от приглашения. Но был способ немного спасти операцию: убедить БРИКС, гигантов среди развивающихся стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, а также Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Иран), принять участие. Швейцария не прекращала работать над этим даже за несколько часов до начала конференции в Бюргенштоке. С переменным успехом, поскольку делегации в лучшем случае возглавляли министры иностранных дел, а глав государств и правительств было не так уж много, как ожидалось. Фактически, оставаясь в стороне, БРИКС показывают, что они понимают цель операции и отказываются ее поддерживать.

— Значит, путь к миру на Украине не может быть намечен в этот раз?

— Во время пресс-конференции, посвященной конференции в Бюргенштоке, глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) допустил непонятную оплошность. Он признал, что вопрос о приглашении России никогда не стоял исходя из пожеланий Украины. Это может только подтолкнуть БРИКС к тому, чтобы держаться подальше от процесса, построенного и проведенного без участия России. Это вполне логично. На мой взгляд, никакого "мирного процесса" в Бюргенштоке быть не может! Мне кажутся более перспективными идеи мирного процесса, выдвинутые Китаем и Бразилией, которые с самого начала включают в себя Россию. Боюсь, что "Бюргеншток" явно является частью процесса, обратного мирному. Бразильскому и китайскому лидерам это прекрасно известно. Между "мирной конференцией" и миром не может быть никакой связи. Так что эти две страны ждут иного подходящего момента!

— И когда же наступит этот подходящий момент? Швейцария тоже ждет...

— Игрок, которого принимают все стороны конфликта, должен быть в постоянном контакте с ними, увеличивая количество конфиденциальных контактов. Это позволит ему в режиме реального времени иметь представление о том, как развиваются позиции, при необходимости выявлять точки соприкосновения сторон и выступать в качестве посланника между ними. В любом конфликте наступает момент, когда стороны устают от борьбы и/или понимают, что прекращение конфликта в большей степени отвечает их интересам, нежели продолжение борьбы. Это и есть тот переломный момент, в который их может сопровождать честный посредник, оставаясь в тени. Я отношусь к тем, кто считает, что Швейцария с ее нейтралитетом может сыграть эту роль. Но мы должны осознать, что этот нейтралитет пострадал в результате последних событий, отсутствия ясности в нашей внешней политике и некоторых неудачных решений, в частности, решения организовать конференцию в Бюргенштоке!

— Вы говорите, что нейтралитет "пострадал". Можно ли его восстановить?

— Только шок после просветления может его восстановить, особенно в глазах тех, кто в него больше не верит, например, России. И я считаю, что этот шок может быть вызван только голосами народа и кантонов в ходе следующего референдума "за" предложение закрепить нейтралитет в нашей конституции. В противном случае есть только одно решение: вступление в НАТО, потому что мы не можем стоять под дождем без нейтралитета и без альянса. Многие в Швейцарии хотят последовать примеру Финляндии или Швеции, которые уже вступили в Атлантический альянс. Это серьезная ошибка. Напротив, вся моя карьера дипломата убеждает меня в том, что миру больше нужна нейтральная, активная и единая Швейцария, чем еще один член военной организации, которая в нем не нуждается.