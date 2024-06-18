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Военное обозрение

На выставке в Одессе ВСУ показали новый безэкипажный катер Stalker 5.0

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Источник изображения: topwar.ru

Украина уделяет большое внимание разработке и применению в конфликте с Россией безэкипажных катеров, с помощью которых Киев атакует не только корабли Черноморского флота, но и Крымский мост. На проходящем в Одессе международном форуме Black Sea Security был продемонстрирован новый украинский безэкипажный катер.

Украинские специалисты разработали новый морской беспилотник с названием Stalker 5.0. Заявляется, что данный безэкипажный катер можно применять не только в качестве дрона-камикадзе для поражения целей, но и для выполнения других задач, например, ведения разведки и доставки грузов, также он может осуществлять патрулирование в прибрежных районах или в устьях рек.

Как пишет украинская пресса, катер оснащен бензиновым мотором мощностью 60 л. с., что позволяет разогнать данный БЭК до максимальной скорости свыше 40 узлов, крейсерская составляет порядка 30 узлов. Дальность хода заявлена в 600 км. Что примечательно, мотор подвесной, установлен по типу моторных лодок. Длина катера составляет 5 метров, ширина — 1,2 метра, масса боевого заряда — 150 кг. Заявленная стоимость — 60 тысяч долларов.

Источник изображения: topwar.ru

На сегодняшний день основными безэкипажными катерами, применяемыми Киевом, являются: Sea Baby и Magura V5. Кроме того, на вооружении имеются БЭКи «Мамай» и некоторое количество различных переходных моделей и мелкосерийных изделий. Западные спонсоры Украины периодически выделяют значительные суммы на закупку морских дронов для ВСУ, помогая наносить удары по Крыму.

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Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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