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ТАСС

В Японии назвали конференцию по Украине значимой, несмотря на различия в позициях стран

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Швейцарские военные охраняют место проведения мирной конференции по Украине на курорте Бюргеншток
Швейцарские военные охраняют место проведения мирной конференции по Украине на курорте Бюргеншток.
Источник изображения: © РИА Новости

По словам генсека правительства Японии Ёсимасы Хаяси, на саммите был достигнул консенсус

ТОКИО, 17 июня. /ТАСС/. Япония считает значимыми результаты встречи по Украине в Швейцарии, несмотря на различия в позициях стран - участниц конференции. Об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

По его словам, на саммите, который прошел впервые с момента начала спецоперации РФ на Украине, "был достигнут консенсус с одобрением большого количества стран-участниц".

Хаяси также отметил, что "в совместном заявлении многими странами, в том числе глобального Юга, была подчеркнута важность соблюдения принципов международного права, включая Устав ООН, таких как суверенитет и территориальная целостность".

Генсек японского кабмина также отметил, что в Токио считают прошедшую в Швейцарии встречу "важным первым шагом" на пути к достижению "справедливого и прочного мира на Украине". "Основываясь на результатах саммита, Япония продолжит тесное сотрудничество со странами G7 и глобального Юга и будет продвигать усилия по поддержке Украины", - добавил он.

Конференция по Украине проводилась 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. В официальном списке участников, опубликованном 14 июня, значилась 91 страна, сербский край Косово и 8 международных организаций. Итоговое коммюнике форума не подписали 15 стран: Армения, Бразилия, Бахрейн, Ватикан, Ирак, Индия, Индонезия, Иордания, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.

Россия не была приглашена в Бюргеншток. Отсутствовали делегации большинства членов ООН. В частности, не было Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Эфиопии. 

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