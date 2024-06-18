Российские военные разработали ударно-транспортный беспилотник «Перун»

В группировке войск «Днепр» разработали уникальный ударно-транспортный беспилотный летательный аппарат «Перун». Он может оперативно доставлять тяжелые грузы, выполнять функцию разведчика, проводить поисково-спасательные работы, в том числе эвакуацию пострадавших и раненых, забрасывать в тыл врага десантные группы. Минобороны РФ 17 июня показало испытательные полеты «Перуна».

Новейшая разработка специалистов группировки войск «Днепр» — ударно-транспортный беспилотный летательный аппарат «Перун» — функционирует на российском программном обеспечении, способен перевозить груз массой до 200 кг.

В первую очередь на разработку обратили внимание тыловые подразделения российской армии. Они регулярно снабжают провизией бойцов, которые находятся на линии боевого соприкосновения.

Для доставки преимущественно используют специальные легкие колесные платформы или FPV-дроны. И если раньше, чтобы переправить большой объем продуктов, требовалось более 10 вылетов, то «Перун» сделает это за один перелет.

Это подтвердил начальник продовольственной службы полка Воздушно-десантных войск (ВДВ) с позывным Перец: раньше объем груза, который нужно было доставить на одну точку, требовал 12–13 забегов снабженцев. Новый летательный аппарат может весь объем доставить за один раз.

Боевые способности дрона также проверили на полигоне. На «Перуне» смонтировали противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) с управляемой ракетой и произвели выстрелы: сначала с земли, затем с воздуха. Корректировка ракеты в этом случае производится не на самой установке, а при помощи пульта дистанционного управления.

Кроме ПТРК команда разработчиков хочет испытать применительно к новому беспилотному аппарату пулемет и установку для запуска неуправляемых авиационных ракет. Такой дрон найдет применение в каждом подразделении на разных участках спецоперации, отметили в оборонном ведомстве.

6 июня военнослужащие 110-й бригады первого армейского корпуса рассказали, что разработали универсальный колесный робот, который может не только перевозить грузы, но и эвакуировать раненых бойцов. Военкор «Известий» Дмитрий Астрахань показал, как работает это устройство.

1 июня в «Ростехе» сообщили о создании в России первого в мире наземного FPV-дрона-камикадзе «Депеша» на гусеничной платформе. Управление осуществляется с использованием джойстика и FPV-шлема.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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