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ТАСС

Большинство поставленных ВСУ артсистем уничтожены или израсходовали ресурс

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Ремонт гаубиц M777
Ремонт гаубиц M777.
Источник изображения: topwar.ru

В силовых структурах отметили, что произвести замену стволов на Украине невозможно

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Почти все артиллерийские системы западного образца, поставленные Украине в начале СВО, либо уничтожены, либо израсходовали ресурс стволов. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"Большинство артиллерийских систем производства стран НАТО, поставленных на Украину в первый год СВО, либо уничтожены, либо израсходовали ресурс стволов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что с этим связано низкое использование систем M777. Кроме того, собеседник агентства отметил, что произвести замену стволов на Украине невозможно, для этого Киев и партнеры должны перевозить артиллерию на ремонтные базы в странах НАТО. 

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
M777
Проекты
NATO
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