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РИА Новости

КМЗ впервые представит гидрографический катер "Визир-2М"

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Морской дрон "Визир-2М"
Морской дрон "Визир-2М".
Источник изображения: © Фото : КМЗ

КМЗ впервые представит гидрографический катер "Визир-2М" на МВМС-2024

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг КМЗ (Кингисеппский машиностроительный завод) на предстоящем Военно-морском салоне в Кронштадте впервые представит гидрографический безэкипажный катер "Визир-2М" с разработанной холдингом гиростабилизированной платформой высокой чувствительности, сообщил РИА Новости управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.

Испытания морского дрона "Визир-2М" с данной платформой успешно завершились в мае этого года.

Международный военно-морской салон (МВМС-2024) пройдет в Кронштадте с 19 по 23 июня.

"Наличие специальной платформы позволяет спокойно работать в условиях волнения, сильного ветра, удерживать заданные цели и быстро фокусироваться на них. Судно или катер с такой платформой может использоваться для несения гидрографического оборудования, участвовать в обследованиях труднодоступных объектов, позволит четко позиционировать высокоточное оборудование, размещенное на платформе, в том числе и спутниковые системы связи", - сказал Даниленко.

По его словам, особенностью платформы будет электрокорректировка положения.

Даниленко также сообщил, что в планах холдинга изготовление в том числе высокоскоростных сервоприводов для управления платформой. Грузоподъемность платформы составляет порядка 150 килограммов. Её функциональные возможности позволят устанавливать различное оборудование для изучения акватории или иных целей. Применение таких катеров уже заинтересовало структуры "Роснефти", "Газпрома", коммерческих предприятий добывающих отрасли.

Работа платформы позволит не зависеть от габаритов судна и волнения на поверхности, которое делает почти невозможным работу обычных гидролокаторов бокового обзора.

"Базой для установки гироплатформы станет серийный катер "Визир". Многоканальная система управления катером позволит управлять им на расстоянии до нескольких сотен километров. Учитывая большой запас грузоподъемности катера, он может быть в том числе оснащен и электродвижительной установкой со своей электрогенерацией или на аккумуляторной тяге", - сказал директор.

КМЗ специализируется на производстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ. В 2023 году холдинг выполнил контракт на поставку Росгвардии шести катеров "Афалина", всего их поставлено 40 единиц. МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500.

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