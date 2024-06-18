В России создали полевую сеть для безопасного обмена данными в зоне СВО

Сеть представляет собой мобильные микросерверы, которые принимают информацию от пользователей, подключенных к ним через смартфоны по WiFi, рассказали в конструкторском бюро "Талламхо"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российские специалисты разработали полевую сеть для обмена текстовыми сообщениями и фотофайлами "Связь" (изделие 31Е), которая позволит военнослужащим осуществлять безопасную передачу данных в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Талламхо".

"Сеть представляет собой мобильные микросерверы, принимающие информацию от пользователей, подключенных к ним через смартфоны по WiFi. Серверы обмениваются информацией между собой по радиоканалу. Данные транслируются в зашифрованном виде. На новую сеть уже поступают заявки. В июле мы планируем приступить к развертыванию системы "Связь" в зоне спецоперации", - сообщили в организации.

Собеседник ТАСС отметил, что количество серверов не ограничено. "Максимальное количество одновременно подключенных абонентов к каждому серверу - 255. Дальность от абонента до сервера - до 50 м. Дальность между серверами - до 20 км. Вес микросервера составляет 2 кг", - уточнили в "Талламхо".

В организации подчеркнули, что необходимость разработки подобной сети возникла в связи с трудностями, с которыми сталкиваются российские бойцы в зоне СВО. "Для использования мессенджера Telegram необходимо наличие интернета, что является проблемой в условиях разрушенной сотовой инфраструктуры и пограничного расположения между сетями в новых российских регионах и регионах Украины. В условиях боевых действий сотовые вышки часто не работают, а сотовая сеть глушится для того, чтобы осложнить задачу противнику", - рассказали в КБ.

В "Талламхо" также отметили опасность использования мобильных телефонов в связи с возможностью для противника отследить местоположение абонентского устройства. "Кроме того, существует космическая радиоразведка, так называемая доразведка, которая засекает любое радиоизлучение и привязывает это излучение к карте. Против нас воюют высокотехнологичные державы", - заявили в КБ.

Кроме того, в "Талламхо" напомнили об угрозе перехвата данных, хранящихся на серверах, расположенных в зарубежных странах. "Та же компания Telegram работает не только на территории России, серверы у нее, грубо говоря, по всему миру. <…> Соответственно правительства недружественных стран, на территории которых находятся серверы Telegram, могут перехватывать все пакеты и прослушивать все беседы в группах. С WhatsApp все еще хуже, потому что это по умолчанию разработка, находящаяся под контролем США", - рассказали в организации.