В Киеве признали необходимость переговоров с РФ для урегулирования конфликта

Кроме того, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал различие взглядов стран Запада и глобального Юга на пути завершения конфликта

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Присутствие России за столом переговоров необходимо для завершения конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время конференции по Украине в Швейцарии.

По его словам, очевидно, что для урегулирования конфликта "нужны обе стороны". "Конечно, мы прекрасно понимаем, что придет момент, когда нужно будет говорить с Россией", - сказал министр.

Он также признал различие взглядов стран Запада и глобального Юга на пути завершения конфликта. "Вчера раздались голоса с глобального Юга по поводу сложных компромиссов, на которые нужно пойти. Это не тот язык, который мы слышим от западных партнеров", - добавил глава МИД.

15-16 июня в Бюргенштоке прошла конференция по Украине. Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. РФ не вошла в число приглашенных.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что разрешение украинского кризиса невозможно без участия Москвы, а потому швейцарская конференция бесперспективна.