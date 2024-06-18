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ТАСС

В Киеве признали необходимость переговоров с РФ для урегулирования конфликта

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: Johanna Geron, Pool Photo via AP

Кроме того, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал различие взглядов стран Запада и глобального Юга на пути завершения конфликта

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Присутствие России за столом переговоров необходимо для завершения конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время конференции по Украине в Швейцарии.

По его словам, очевидно, что для урегулирования конфликта "нужны обе стороны". "Конечно, мы прекрасно понимаем, что придет момент, когда нужно будет говорить с Россией", - сказал министр.

Он также признал различие взглядов стран Запада и глобального Юга на пути завершения конфликта. "Вчера раздались голоса с глобального Юга по поводу сложных компромиссов, на которые нужно пойти. Это не тот язык, который мы слышим от западных партнеров", - добавил глава МИД.

15-16 июня в Бюргенштоке прошла конференция по Украине. Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. РФ не вошла в число приглашенных.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что разрешение украинского кризиса невозможно без участия Москвы, а потому швейцарская конференция бесперспективна. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Швейцария
Проекты
БРИКС
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1 комментарий
№1
18.06.2024 01:18
Конечно в Глобальном юге есть еще и ХАМАС и Израиль -головная боль Вашингтона, без которого Киеву как без головы.
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