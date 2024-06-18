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ТАСС

КТРВ покажет на МВМС семь образцов авиационных средств поражения

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Управляемая ракета Х-38МЛЭ
Управляемая ракета Х-38МЛЭ.
Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

Посетители экспозиции увидят, в частности, многоцелевую ракету модульного типа Х-38МЛЭ с лазерной головкой самонаведения, сообщили в корпорации

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ, член "Союзмаша России") представит на Международном военно-морском салоне (МВМС) "Флот-2024" семь образцов авиационных средств поражения. Об этом ТАСС сообщили в ее пресс-службе.

"В ходе проведения выставки на стенде корпорации будут представлены образцы продукции военного назначения, разработанные головным и дочерними предприятиями КТРВ. Линейка авиационных средств поражения включает в себя высокоскоростную противорадиолокационную ракету Х-31ПД, противокорабельные ракеты Х-31АД и Х-35УЭ, противолодочную ракету АПР-3МЭ, ракету класса "воздух - поверхность" Х-59МК и ракету Х-59М2Э из состава комплекса ракетного оружия "Овод-МЭ". Посетители выставки также увидят многоцелевую ракету модульного типа Х-38МЛЭ с лазерной головкой самонаведения", - говорится в сообщении.

Для защиты акваторий портов и военно-морских баз корпорация предлагает комплекс разведки надводной и воздушной обстановки "Монолит-Б", береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион" с противокорабельными крылатыми ракетами "Яхонт" разработки и производства реутовского НПО машиностроения, а также БРК "Бал-Э" и "Рубеж-Э" с ракетой Х-35УЭ.

Для оснащения кораблей и подводных лодок КТРВ представляет несколько универсальных самонаводящихся торпед. Можно будет увидеть глубоководную торпеду УГСТ, малогабаритную тепловую торпеду МТТ, электрические торпеды ЭТ-1Э и ТЭ-2, а также торпеду МПТЭ и антиторпеду АТЭ из состава малогабаритного противолодочного комплекса "Пакет-Э/НК". Также в экспозиции будет представлена универсальная малогабаритная торпеда УМТ, которая может применяться со всех типов авиационных носителей.

Для создания оборонительных заграждений защиты могут применяться морская шельфовая мина МШМ, морские донные мины МДМ-1, МДМ-2 и МДМ-3, самоходный прибор гидроакустического противодействия МГ-74МЭ, самоходный подводный аппарат из состава интегрированной системы поиска и уничтожения мин "Александрит-ИСПУМ-Э".

КТРВ представляет широкий спектр радиолокационного оборудования. Для кораблей это аппаратура системы управления корабельного ракетного комплекса "Уран-Э" и РЛС целеуказания 3Ц-25Э, для подводных лодок - малогабаритная РЛС КРМ-66Э, а также радиолокационный комплекс обнаружения надводных целей и навигации МРК-50УЭ. Контроль за прибрежной обстановкой осуществляют РЛС "Мыс-М1Э" и "МР-10М1Э", под водой - гидроакустическая станция "Маяк-С" и комплекс охраны "Корвет".

Другие системы

Для проведения поисково-спасательных, исследовательских и других работ легководолазы могут использовать индивидуальный буксировщик пловца "Коралл".

В рамках федеральной программы по развитию Северного морского пути корпорация разработала проект "Реализация единого информационного пространства Арктической зоны Российской Федерации" на основе многофункциональных радиолокационных комплексов. Сюда входят радиолокационная станция "Океан-100" для оперативного контроля за движением судов в различных условиях, береговая РЛС "Иртыш-3С" для контроля надводной обстановки, навигационная РЛС "Терса" для обеспечения безопасного плавания судов по рекам и закрытым водоемам. Одной из новинок в этой области является демонстратор расчета и визуализации траекторий движения судов в ледовой обстановке "Лаперуз".

МВМС "Флот-2024" пройдет в 12-й раз и второй раз - на новой для салона площадке - в Музее военно-морской славы и в конгрессно-выставочном центре на территории туристическо-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Сроки проведения МВМС - 19-23 июня. ТАСС - стратегический медиапартнер МВМС "Флот-2024". 

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