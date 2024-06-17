"Шансов на успех практически нет": смогут ли ВСУ добиться перелома в конфликте?

Полковник Ходаренок: у ВСУ нет стратегических резервов для перелома в конфликте

Вооруженные силы РФ продолжают атаковать противника на Харьковском направлении. ВСУ стремятся нанести поражение вклинившимся группировкам российской армии. Исход вооруженного противоборства решит ввод в сражение стратегических резервов. Способны ли Вооруженные силы Украины добиться перелома в ходе военных действий и что для этого нужно Киеву - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

В ходе напряженных боев на северо-востоке Украины в целях стабилизации линии фронта ВСУ постоянно перебрасывают на угрожаемые направления все имеющиеся в их распоряжении силы и средства, вплоть до подразделений охраны центральных органов военного управления и Национальной гвардии Украины.

Украинские войска в настоящее время несут большие потери. В целях восстановления боеспособности частей и соединений, ведущих бои на Харьковском направлении, командование украинской армии производит смену бригад на переднем крае. Потерявшие боеспособность соединения сдают свои участки и полосы обороны, и отводятся в тыл на отдых, доукомплектование и восстановление боеспособности.

Есть данные, что в соответствии с директивой Генерального штаба ВСУ с Харьковского направления выводится уже третья по счету бригада (57-я отдельная мотопехотная), существенно ослабленная в ходе предыдущих потерь. Свою полосу обороны она сдает 3-й бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины «Спартан».

Как меняют соединения на переднем крае

Подробностей, каким образом руководство ВСУ осуществляет смену соединений на переднем крае, нет. Но это может быть осуществлено несколькими способами.

Суть первого заключается в следующем. К примеру, соединение понесло большие потери и утратило боеспособность. Вышестоящее командование принимает решение раздать оставшийся личный состав, вооружение и военную технику другим воюющим бригадам, а в тыл вывести только управление бригады и тыловые службы, и приступить к воссозданию соединения практически заново. Личным составом в этом случае соединение будет комплектоваться за счет бойцов из запасных частей (учебных центров) и госпиталей, вооружением и военной техникой - с предприятий промышленности и ремонтных предприятий Центра.

В этом случае строки из директивы Генштаба могли бы выглядеть примерно так (в качестве одного из вариантов): соединение отправить в резерв (или на переформирование, доукомплектование), без танков, БМП и орудий, но со всем имеющимся личным составом (тут возможны варианты), автотранспортом и имуществом, ничего не изымая перед отправкой.

Почему без танков, БМП и орудий? Ответ в этом случае простой - значительная часть боевых машин и САУ была утрачена в предыдущих боях, оставшаяся техника роздана соседям.

Это все-таки не самый лучший вариант вывода соединений в тыл для переформирования и в качестве создания стратегических резервов. Лучше все же делать так: соединения выводить с фронта в тыловые районы для отдыха и доукомплектования при уровне потерь в предыдущих боях не более 20-25% от штатной численности. Пополнение бригад осуществлять из числа вновь призванных граждан (годных к воинской службе бойцов из госпиталей), новую вооружение и военную технику получить с предприятий промышленности. По готовности соединения отправлять на фронт или содержать в качестве стратегических резервов.

Учитывая, что такие бригады и дивизии сохранят костяк офицеров и бойцов, имеющих боевой опыт, до требуемых кондиций боеспособности такие соединения доводятся сравнительно легко.

В этом случае директива Генштаба выглядела бы так: отправку частей и соединений в резерв Ставки произвести в полном составе, со всем наличием людей, оружия, техники, транспорта и имущества, не допуская никаких изъятий перед отправкой.

Возможен ли перелом?

Однако интенсивность боев на северо-востоке Украины сегодня такова, что относительно боеспособные и с незначительным уровнем потерь соединения ВСУ сняты с фронта (без оголения переднего края) быть не могут. Это может привести к обвалу фронта.

Помимо этого, есть и еще одно важное обстоятельство. Выводимые в тыл бригады ВСУ могли бы быть гипотетически доукомплектованы личным составом, вооружением и военной техникой, транспортом и другими видами имущества за счет ресурсов Ставки Верховного Главнокомандования.

Вся беда заключается только в том, что у Ставки Владимира Зеленского никаких ресурсов нет, за исключением указаний и мобилизованных граждан. Да и количество призывников далеко не соответствует требованиям фронта.

Сегодня мобилизация на Украине позволяет разве что восполнить текущие потери личного состава. О создании стратегических резервов в ВСУ речи пока не идет.

Вести вооруженный конфликт высокой интенсивности без наличия национального ОПК, а именно в таком состоянии сегодня находится Украина, до определенной степени авантюра. Вся надежда Киева - только на поставки вооружения и военной техники от коллективного Запада. А их ритмичность порой вызывает вопросы.

Поэтому ситуация сегодня на линии боевого соприкосновения такова - радикальных изменений в обстановке (каких либо подвижек фронта оперативного масштаба) нет. Поэтому перелом в ведении вооруженной борьбы может быть достигнут только за счет ввода в сражение стратегических резервов. А формирование таковых на Украине сопряжено со значительными трудностями. К тому же мобилизационные ресурсы у Киева (граждане в возрасте 18-50 лет) близки к исчерпанию. Поэтому шансов на успех в войне на истощение у Украины практически нет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок