Академия Ростеха увеличила количество участников программы кадрового резерва Госкорпорации

Академия Ростеха определила кандидатов на участие в программе кадрового резерва Госкорпорации. После успешного окончания обучения слушатели смогут претендовать на управленческие вакансии на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Корпорации.

Программа подготовки кадрового резерва предназначена для сотрудников предприятий Ростеха с опытом управленческой работы. Ее цель – обеспечить долгосрочную кадровую защищенность Госкорпорации. В список кандидатов 2024 года вошли не только генеральные директора организаций Корпорации, но и заместители генеральных директоров по экономике и финансам. Обучение позволит руководителям развить практические навыки, а предприятиям Ростеха – в максимальном объеме использовать их потенциал для достижения корпоративных целей.

«В предыдущие годы кадровый резерв Корпорации пополнялся в основном за счет Федеральной программы формирования кадрового резерва предприятий ОПК, а с 2023 года Департамент управления персоналом Корпорации совместно с Академией Ростеха инициировал разработку внутрикорпоративной программы подготовки кадрового резерва. Данная мера позволила увеличить количество работников, получивших возможность карьерного роста внутри своих предприятий и организаций. В планах – формирование резерва по таким ключевым позициям, как прямые подчиненные генерального директора по производству, стратегии, развитию гражданской продукции, закупкам, персоналу», – отметила директор по управлению персоналом Госкорпорации Ростех Юлия Цветкова.

Обучение по программе кадрового резерва делится на несколько модулей по наиболее актуальным для Госкорпорации направлениям – «Стратегия развития предприятия», «Повышение экономической эффективности производства», «Цифровая трансформация», «Маркетинг технически сложных продуктов», «Управление персоналом на предприятии». Дополнительно управленцы проходят тренинги по эффективным коммуникациям, переговорам, управлению изменениями, лидерству, системному мышлению, принятию решений и другим софт-компетенциям. Оценкой перспективных сотрудников, способных возглавить ключевые позиции на предприятиях ОПК, занимается Академия Ростеха в рамках ежегодных диагностическо-обучающих мероприятий.

«В этом году более 70% кандидатов, подавших заявки на программу кадрового резерва, успешно прошли диагностику и были приняты на обучение. После окончания курса обучения все слушатели будут рекомендованы к включению в кадровый резерв Госкорпорации. Такой подход дает сотрудникам возможность профессионального роста, а предприятиям – экономию ресурсов на подбор, адаптацию и обучение новых сотрудников, обеспечивая стабильность и непрерывность производственного процесса. Кроме того, кадровый резерв позволяет оперативно закрывать ключевые позиции управленческим персоналом, который способен обеспечить эффективное выполнение производственной программы и гособоронзаказа», – отметил генеральный директор Академии Ростеха Андрей Чоботов.

В прошлом году за четыре месяца обучение прошли 88 сотрудников, большинство из них уже получили повышение и применяют приобретенные знания на практике. В этом году количество участников программы увеличится до 120 человек. Программа стартует 17 июня 2024 года.