Йеллен заявила, что передача Киеву доходов от активов РФ не является воровством

Средства России лежат на международной площадке Euroclear в виде наличности, но они приносят доход учреждению, на который Москва не имеет права, утверждает министр финансов США

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов полагает, что использование доходов от замороженных на Западе российских активов на нужды Украины не является воровством. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Нет никакого смысла называть это воровством. Российские активы остаются в этом учреждении (на международной площадке Euroclear в Бельгии - прим. ТАСС). Они были заморожены. Инвестиции, которые были у России, уже достигли своего срока. Таким образом, средства России лежат в виде наличности, но они приносят доход учреждению, на который Россия не имеет права", - утверждала министр в эфире телекомпании ABC.

Ее попросили прокомментировать заявления президента РФ Владимира Путина, который подчеркнул, что любые попытки стран Запада изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными. У министра также поинтересовались, есть ли у вашингтонской администрации опасения по поводу возможных юридических проблем, связанных с решением о передаче Киеву доходов, или по поводу ответных действий России. "Здесь нет никаких юридических проблем, - полагает глава американского Минфина. - И наши союзники, наши партнеры, Группа семи предоставят Украине кредит в размере $50 млрд, который со временем будет погашен за счет этих средств. И я бы сказала, что лидеры G7 уже дали понять, что они не разморозят эти активы, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине".

По ее версии, Запад сейчас "находится в состоянии битвы характеров с Путиным". "Путин, я думаю, считает, что наша коалиция распадется в том смысле, что мы не будем продолжать предоставлять Украине ресурсы, необходимые для ведения войны и поддержания экономики. И это способ показать, что у нас есть возможности и характер сделать это", - заключила Йеллен.

Как заявил 14 июня российский президент, на Западе, украв российские активы, "сделают еще один шаг к разрушению той системы, которую создавали сами, и которая многие десятилетия обеспечивала их процветание, позволяла потреблять больше, чем они зарабатывают, через долги и обязательства привлекать деньги со всего мира". По его словам, "всем странам и компаниям, суверенным фондам становится очевидно, что их активы и резервы далеко не в безопасности - как в юридическом, так и в экономическом смысле слова". Лидеры G7 на саммите в Италии 13 июня достигли соглашения о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года.