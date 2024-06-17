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ТАСС

ВСУ хотят применять дроны, где в качестве снаряда будут использованы противотанковые мины

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Военный ВСУ устанавливает взрывное устройство на дрон
Военный ВСУ устанавливает взрывное устройство на дрон.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

Массовое применение таких дронов запланировано в ближайшие несколько недель, сообщили в силовых структурах

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на харьковском и донецком направлениях планируют начать применение нового типа дронов-камикадзе, где в качестве боеприпаса будут использоваться противотанковые мины. Для этого частные компании проводят разминирование, сообщили ТАСС в силовых структурах.

"На территории Харьковской области, Донецкой Народной Республики противник активно собирает установленные противотанковые мины ТМ, для их сбора используют волонтеров и частных подрядчиков специалистов по разминированию иностранных стран. Под эти мины планируется использовать новый тип дронов, которые в массовом порядке поступают в ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что подразделением, которое первым применит БПЛА с противотанковыми минами, станет 3-я штурмовая бригада ВСУ под контролем военных советников из США, Франции и Польши. Массовое применение таких дронов запланировано в ближайшие несколько недель. 

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Польша
США
Украина
Франция
Проекты
БПЛА
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