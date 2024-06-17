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Военное обозрение

Российские ресурсы: Новейшая зенитная система С-500 «Прометей» прикроет Крымский мост

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Источник изображения: topwar.ru

Россия развернула первую батарею зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» в Краснодарском крае. Как сообщают российские ресурсы, новейший комплекс ПВО/ПРО будет прикрывать Крымский мост.

О том, что зенитные ракетные комплексы С-500 «Прометей» начали поступать в войска, в апреле этого года сообщал Сергей Шойгу, занимавший в то время пост министра обороны. По его словам, в войска комплекс будет поставляться в двух модификациях: зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны.

На данный момент поступает информация, что комплекс развернут на территории Краснодарского края, но без каких-либо подробностей. «Прометей» должен будет прикрывать Крымский мост. А вот по информации военной разведки Украины, С-500 был якобы развернут в Крыму для перехвата украинских ракет, а также защиты Крымского моста. Об этом пару дней назад заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов*, внесенный в России в список экстремистов и террористов.

Россия развернула свою единую систему противовоздушной обороны С-500 в Крыму, поскольку Украина усиливает свои атаки на оккупированном полуострове

— заявил Буданов*.

С-500 «Прометей» — новейшая российская зенитная система, способная поражать цели в ближнем космосе. Особенностью комплекса является способность работать по широкому спектру целей на высотах до 200 км и на дальности до 600 км. В начале этого года «Прометей» завершил серию испытаний, подтвердив способность сбивать гиперзвуковые цели. Последний этап испытаний комплекса С-500 прошел 22 февраля, когда «Прометей» поразил межконтинентальную баллистическую ракету Р-29РМУ2 «Синева». После этого было объявлено, что в войска он пойдет в этом году.

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