Итоговый документ конференции по Украине. Основные тезисы

Участники конференции по Украине, проходившей в Бюргенштоке 15-16 июня, приняли итоговый документ. Его поддержали 80 стран из 91, принявшей участие в форуме. Среди поддержавших коммюнике нет, в частности, Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Ватикана. За него выступили Швейцария, Турция, страны Евросоюза и США.
ТАСС публикует основные тезисы коммюнике.
- Долгосрочное урегулирование конфликта на Украине должно включать обе стороны.
- Все военнопленные, захваченные в ходе конфликта на Украине, должны быть освобождены.
- Любое использование ядерной энергии и ядерных сооружений должно быть безопасным, защищенным и экологическим.
- Продовольственная безопасность не должна никоим образом использоваться в военных целях.
- Атаки на суда и порты "являются неприемлемыми".
- Путь к миру должен базироваться на международном праве и особенно Уставе ООН.
- Необходимо вернуть на Украину всех детей и гражданских лиц, которые, "были депортированы, незаконно перемещены и задержаны".