Итоговый документ конференции по Украине. Основные тезисы

Участники конференции по Украине, проходившей в Бюргенштоке 15-16 июня, приняли итоговый документ. Его поддержали 80 стран из 91, принявшей участие в форуме. Среди поддержавших коммюнике нет, в частности, Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Ватикана. За него выступили Швейцария, Турция, страны Евросоюза и США.

ТАСС публикует основные тезисы коммюнике.