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ТАСС

Итоговый документ конференции по Украине. Основные тезисы

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© Pascal Lauener/ FDFA/ POOL/ Anadolu via Getty Images
© Pascal Lauener/ FDFA/ POOL/ Anadolu via Getty Images.
Источник изображения: © Pascal Lauener/ FDFA/ POOL/ Anadolu via Getty Images

Участники конференции по Украине, проходившей в Бюргенштоке 15-16 июня, приняли итоговый документ. Его поддержали 80 стран из 91, принявшей участие в форуме. Среди поддержавших коммюнике нет, в частности, Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Ватикана. За него выступили Швейцария, Турция, страны Евросоюза и США. 

ТАСС публикует основные тезисы коммюнике.

  • Долгосрочное урегулирование конфликта на Украине должно включать обе стороны.
  • Все военнопленные, захваченные в ходе конфликта на Украине, должны быть освобождены.
  • Любое использование ядерной энергии и ядерных сооружений должно быть безопасным, защищенным и экологическим.
  • Продовольственная безопасность не должна никоим образом использоваться в военных целях.
  • Атаки на суда и порты "являются неприемлемыми".
  • Путь к миру должен базироваться на международном праве и особенно Уставе ООН. 
  • Необходимо вернуть на Украину всех детей и гражданских лиц, которые, "были депортированы, незаконно перемещены и задержаны".

 

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Страны
Бразилия
Индия
Саудовская Аравия
США
Турция
Украина
Швейцария
Компании
ООН
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
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