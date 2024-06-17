Вашингтон обеспокоен возросшей ролью Китая в поддержке России

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Белый дом обеспокоен ролью Китая в поддержке России, высказывая опасения, что она будет только возрастать. Об этом сообщает The New York Times.

По данным американского издания, в администрации Байдена убеждены, что Китай не только поддерживал Россию с начала специальной военной операции на Украине, но и продолжает это делать, игнорируя все предупреждения Вашингтона. Причем убежденность США в этом возросла в последнее время, поскольку еще несколько месяцев назад претензии к Пекину были не столь велики.

Среди сотрудников администрации президента США Джо Байдена растет убежденность, что взгляды Си Цзиньпина на роль его страны в военном конфликте России и Украины изменились, и в дальнейшем Пекин будет сильнее поддерживать Москву,

— пишет издание.

Стоит отметить, что ранее Запад неоднократно обвинял Китай в поставке России товаров двойного назначения, особенно в области микросхем, необходимых для создания высокоточного оружия. Доказательств этого у Запада нет, поскольку в остатках тех же ракет найдена электроника со всего мира, в том числе и из США.

Также Запад обвиняет Китай в якобы поставках России боеприпасов и военной техники, хотя никаких доказательств этому нет.