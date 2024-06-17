"Суждено быть вместе": в этой стране любят Россию и верят в общее будущее (Политика, Сербия)

"Политика": Сербии и России суждено быть вместе

Конфликт сначала Сербии, а потом и России с коллективным Западом — это две фазы одной войны, пишет "Политика". На первом этапе сербы остались непобежденными, на втором – русских ждет триумф. Оба народа настроены на теснейшее сотрудничество, а может и государственное единство в будущем, отмечает автор статьи.

Владимир Кршлянин

Судьба России не зависит напрямую от Сербии, но спасение Сербии, самой близкой братской нации, необходимо для авторитета России как сверхдержавы, а для нее этот статус — определяющий в судьбе. Кроме того, по той же причине, то есть ради авторитета, Россия должна вернуть себе влияние на две крупных части православного мира — Украину и Балканы.

Сербы и русские в духовном, культурном, генетическом и историческом отношении — исключительно близкие народы. Их близость преодолела самые тяжелые исторические испытания и сохранилась доныне. Из-за их близости, а значит, и сходству Запад относится к ним одинаково — крайне негативно. Со времен великого раскола и покорения крестоносцами Константинополя вплоть до наших дней Россия и Сербия остаются главными целями в войне Запада с православием. Именно этот факт послужил причиной того, что, несмотря на близость, сербы и русские так и не смогли создать общее государство. Своим влиянием на тех или других этому всегда препятствовал Запад.

Близость сербов и русских уже серьезно повлияла на формирование Нового мира. Последние десятилетия ХХ века выдались сложными для обоих народов. Разрушилась историческая Россия (СССР) и историческая Сербия (Югославия). Российское руководство смирилось с распадом страны и отделением республик, а сербское нет. Однако все кончилось плохо и для первых, и для вторых. Так называемый переход, то есть навязывание западной колониальной модели, унес 15 миллионов жизней в России в 90-е годы и полмиллиона в Сербии в 2000-х. Таким образом, "переход" получился хуже войны. Однако героическое сопротивление сербов развалу страны и "переходу", а особенно реакция Запада, которая кульминировала агрессией НАТО в 1999 году и организованным переворотом в 2000 году, а также "судом" над государственным и военным руководством и убийством Слободана Милошевича, заставили Россию трезво взглянуть на вещи (и Китай).

Поэтому один из важных факторов, которые влияют на будущее сербско-российских отношений, — это, конечно, ощущение долга России перед Сербией. Ведь годы сербского сопротивления помогли России значительно окрепнуть и подготовиться к моменту решающего конфликта с Западом.

Каковы другие факторы, то есть почему Сербия и Россия "обречены" на теснейшее сотрудничество, а может, даже государственное единство в будущем?

Что касается Сербии, ответ очевиден. Сербский народ разделен множеством государственных границ, и некоторые его части пребывают или в колониальном положении (Черногория и Македония), или фактически оккупированы НАТО (Республика Сербская, Косово и Метохия). Сербия не может вернуть отторгнутые и оккупированные части под свое крыло без помощи России. 24 марта текущего года, в 25-ю годовщину агрессии Североатлантического альянса, Россия объявила, что урегулирование отношений с Западом в будущем будет невозможно без решения сербского вопроса. Кроме того, Сербия не может сама полностью восстановить свой суверенитет без избавления от экономической зависимости от Запада (Европейского Союза), а это возможно только с опорой на Россию (и Китай).

Судьба России не зависит напрямую от Сербии, но спасение Сербии, самой близкой братской нации, необходимо для авторитета России как сверхдержавы, а для нее этот статус — определяющий в судьбе. Кроме того, по той же причине, то есть ради авторитета, Россия должна вернуть себе влияние на две крупных части православного мира — Украину и Балканы. А возвращение влияния на Балканах, разумеется, связано с Сербией.

Таким образом, создание эффективного союза, а может, даже единого государственного образования настолько важно для Сербии и России, что нельзя пускать эти процессы на самотек, то есть, как русские часто и ошибочно говорят, на усмотрение самих сербов. (Ведь Россия не вмешивается во внутренние дела других, а особенно дружественных стран.) Но сейчас Сербия не может сама принять столь важное решение по двум существенным причинам. Во-первых, Сербия еще не в достаточной мере восстановила свой суверенитет в политическом, экономическом и оборонном плане. Во-вторых, большая часть сербской номенклатуры ориентирована прозападно (до 70%, по самым скромным подсчетам, тогда как 80% граждан настроены пророссийски).

Значительная зависимость Сербии от Запада сложилась ввиду многолетней (на протяжении всего ХХ века) западной пропаганды, для которой Сербия открыла свои двери, и эффекта "цветной революции", то есть переворота в 2000 году. Тогда номенклатуру резко и насильно поменяли, и Запад перехватил все финансовые, экономические и оборонные рычаги. Период марионеточной власти продолжался 12 лет. Нынешние власти, наладив стратегическое партнерство с Россией и Китаем, восстановили суверенитет, но не полностью, так как инструменты западного влияния остались почти нетронутыми.

Необходимы системные изменения номенклатуры и перемены в области финансов, экономики и обороны, что требует соответствующих политических решений, тесного сотрудничества двух стран и необходимой помощи России при планировании и достижении означенных целей.

Конфликт сначала Сербии, а потом и России с коллективным Западом мы можем и должны рассматривать как две фазы одной и той же войны. В первой фазе Сербия осталась непобежденной, а во второй Россия победит.

Учитывая значение и продолжительность исторических связей сербов и русских, а также общие духовно-нравственные ценности, мы можем считать, что сербско-российское братство — это источник нравственных сил для нового, более справедливого мира, а также наш императив.

Автор — зампредседателя Международной славянской академии