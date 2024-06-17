Соглашение с Украиной "не высечено в камне", заявили в Белом доме

В Белый доме не стали обещать соблюдение соглашения с Киевом при смене власти
МОСКВА, 16 июня/ Радио Sputnik. Соединенные Штаты не могут гарантировать, что заключенное с Украиной 10-летнее соглашение в сфере безопасности будет соблюдаться в случае смены американской администрации, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Заявление он сделал в кулуарах конференции в Швейцарии, слова чиновника распространил пул Белого дома.
Салливан отметил, что с учетом исторического опыта можно сказать, что "договоренности, которые достигнуты одним правительством, могут быть изменены другим", и это касается не только США.
Издания The Washington Post и Politico ранее отмечали, что соглашение заключено только между действующей администрацией США и властями Украины и не будет ратифицировано конгрессом. В перспективе его сможет отменить Дональд Трамп в случае переизбрания или любой другой американский лидер.
В офисе Владимира Зеленского при этом заявляли, что договоренность с американской стороной, в отличие от аналогичных соглашений с другими государствами, юридически обязывающая, и американский конгресс примет соответствующую резолюцию.
Зеленский и президент США Джо Байден подписали соглашение о гарантиях безопасности 13 июня "на полях" саммита G7.
В соответствии с договоренностями Соединенные Штаты будут "поддерживать военную мощь Украины, а также развитие и трансформацию ее военных возможностей" путем поставок вооружения и оборудования, тренировки украинских военнослужащих, модернизации систем ПВО.
Договоренность не предусматривает отправку американских солдат на Украину для участия в боевых действиях.
Радио Sputnik сообщало, что Украина и Бельгия также заключили соглашение о гарантиях безопасности.