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РИА Новости

Соглашение с Украиной "не высечено в камне", заявили в Белом доме

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Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Susan Walsh

В Белый доме не стали обещать соблюдение соглашения с Киевом при смене власти

МОСКВА, 16 июня/ Радио Sputnik. Соединенные Штаты не могут гарантировать, что заключенное с Украиной 10-летнее соглашение в сфере безопасности будет соблюдаться в случае смены американской администрации, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Заявление он сделал в кулуарах конференции в Швейцарии, слова чиновника распространил пул Белого дома.

Салливан отметил, что с учетом исторического опыта можно сказать, что "договоренности, которые достигнуты одним правительством, могут быть изменены другим", и это касается не только США.

"Я не могу изменить этот непреложный факт и не собираюсь никого вводить в заблуждение, говоря, что если что-то написано, то оно навсегда высечено в камне. Но я вам скажу, что совокупность обстоятельств показывает, что когда Соединенные Штаты заключают обязывающее соглашение с другой страной на долгосрочную перспективу, мы склонны придерживаться этих обязательств независимо от изменений в администрации", – цитирует помощника Байдена РИА Новости.

Издания The Washington Post и Politico ранее отмечали, что соглашение заключено только между действующей администрацией США и властями Украины и не будет ратифицировано конгрессом. В перспективе его сможет отменить Дональд Трамп в случае переизбрания или любой другой американский лидер.

В офисе Владимира Зеленского при этом заявляли, что договоренность с американской стороной, в отличие от аналогичных соглашений с другими государствами, юридически обязывающая, и американский конгресс примет соответствующую резолюцию.

Зеленский и президент США Джо Байден подписали соглашение о гарантиях безопасности 13 июня "на полях" саммита G7.

В соответствии с договоренностями Соединенные Штаты будут "поддерживать военную мощь Украины, а также развитие и трансформацию ее военных возможностей" путем поставок вооружения и оборудования, тренировки украинских военнослужащих, модернизации систем ПВО.

Договоренность не предусматривает отправку американских солдат на Украину для участия в боевых действиях.

Радио Sputnik сообщало, что Украина и Бельгия также заключили соглашение о гарантиях безопасности.

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Страны
Бельгия
США
Украина
Швейцария
Персоны
Трамп Дональд
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