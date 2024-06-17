Войти
Известия.ru

Британские СМИ назвали атомную подлодку ВМФ РФ «Архангельск» угрозой НАТО

158
0
+1
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Express: АПЛ «Архангельск» может представлять серьезную угрозу военным базам НАТО

Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Архангельск» может представлять большую угрозу для военных баз НАТО, военно-морских конвоев и береговой критически важной инфраструктуры, сообщает 15 июня британский таблоид Express.

«Есть опасения, что устройства западных противников не смогут зафиксировать атомную подводную лодку с крылатыми ракетами. По мнению экспертов, Архангельск будет представлять особенно серьезную угрозу для военных баз НАТО, военно-морских конвоев и береговой критически важной инфраструктуры», ― гласит заметка.

Отмечается, что передовая атомная субмарина на порядок усилит ВМФ России, поскольку будет оснащена неуязвимыми ядерными ракетами, летящими со скоростью 6670 миль в час (10 700 км в час).

О начале испытаний АПЛ сообщил ТАСС ранее в этот же день.

«Четвертый корпус проекта 885М ― субмарина «Архангельск» ― на днях вышла в море на испытания», ― сказал собеседник агентства. Официальной информации об этом нет.

Ранее, 12 июня, генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что ВМФ России в 2024 году передадут несколько АПЛ, которые укрепят ядерную триаду государства.

До этого, 3 февраля, занимавший тогда пост Главкома ВМФ России генерал Николай Евменов посетил город Северодвинск Архангельской области и проверил ход работ на предприятиях «Звездочка» и «Севмаш». Тогда же на «Севмаше» прошла церемония вывода из эллинга и спуска на воду атомного подводного крейсера (АПК) «Князь Пожарский» проекта «Борей-А». Евменов подчеркнул, что это событие подтверждает курс России на укрепление и развитие стратегических ядерных сил.


Российскому флоту 31 января передали дизель-электрическую подводную лодку проекта 677 «Кронштадт», которую построили на Адмиралтейских верфях. Как и вся серия этих подлодок, «Кронштадт» войдет в состав Северного флота. Субмарина создана для борьбы с подлодками и кораблями противника, обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций и разведывательной деятельности на коммуникациях противника. Суда этого проекта несут ракетные комплексы «Калибр».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Архангельск АПЛ
Компании
Адмиралтейские верфи
Звездочка
Кронштадт
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
677 Лада
885 Ясень
955 Борей
NATO
СФ
Ядерный щит
Похожие новости
13.06.2024
ВМФ РФ получит в 2024 году несколько усиливающих ядерную триаду атомных подлодок
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
21.03.2016
Урезание бюджета не коснулось строительства новых подлодок для ВМФ РФ
03.09.2012
Шлемов: первый "Борей" пойдет на север, второй на восток
20.03.2012
Подводный флот России получит три атомохода нового поколения
07.09.2010
В 2010 году Россия значительно продвинулась в реализации программы модернизации подводного флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 01:18
  • 1
Эксперт: решения G7 по активам РФ ускорят создание в БРИКС независимой платежной системы
  • 17.06 00:26
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). Авиация.
  • 17.06 00:11
  • 9
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 16.06 23:27
  • 1954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.06 21:50
  • 10
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 16.06 21:22
  • 297
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 16.06 21:22
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). СЯС
  • 16.06 19:44
  • 181
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 16.06 00:22
  • 499
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.06 19:42
  • 9
"Рособоронэкспорт" наблюдает рост спроса на Су-25, Ка-52 и беспилотник "Орлан"
  • 15.06 13:47
  • 2
Технический аспект расклада военных сил в Европе
  • 15.06 12:38
  • 6
В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО
  • 14.06 23:06
  • 0
Ответ на "Появится ли у России национальная идея?"
  • 14.06 12:46
  • 0
Американская кукла
  • 14.06 09:21
  • 1
Атомный подводный крейсер "Архангельск" в море