Британские СМИ назвали атомную подлодку ВМФ РФ «Архангельск» угрозой НАТО

Express: АПЛ «Архангельск» может представлять серьезную угрозу военным базам НАТО

Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Архангельск» может представлять большую угрозу для военных баз НАТО, военно-морских конвоев и береговой критически важной инфраструктуры, сообщает 15 июня британский таблоид Express.

«Есть опасения, что устройства западных противников не смогут зафиксировать атомную подводную лодку с крылатыми ракетами. По мнению экспертов, Архангельск будет представлять особенно серьезную угрозу для военных баз НАТО, военно-морских конвоев и береговой критически важной инфраструктуры», ― гласит заметка.

Отмечается, что передовая атомная субмарина на порядок усилит ВМФ России, поскольку будет оснащена неуязвимыми ядерными ракетами, летящими со скоростью 6670 миль в час (10 700 км в час).

О начале испытаний АПЛ сообщил ТАСС ранее в этот же день.

«Четвертый корпус проекта 885М ― субмарина «Архангельск» ― на днях вышла в море на испытания», ― сказал собеседник агентства. Официальной информации об этом нет.

Ранее, 12 июня, генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что ВМФ России в 2024 году передадут несколько АПЛ, которые укрепят ядерную триаду государства.

До этого, 3 февраля, занимавший тогда пост Главкома ВМФ России генерал Николай Евменов посетил город Северодвинск Архангельской области и проверил ход работ на предприятиях «Звездочка» и «Севмаш». Тогда же на «Севмаше» прошла церемония вывода из эллинга и спуска на воду атомного подводного крейсера (АПК) «Князь Пожарский» проекта «Борей-А». Евменов подчеркнул, что это событие подтверждает курс России на укрепление и развитие стратегических ядерных сил.

Российскому флоту 31 января передали дизель-электрическую подводную лодку проекта 677 «Кронштадт», которую построили на Адмиралтейских верфях. Как и вся серия этих подлодок, «Кронштадт» войдет в состав Северного флота. Субмарина создана для борьбы с подлодками и кораблями противника, обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций и разведывательной деятельности на коммуникациях противника. Суда этого проекта несут ракетные комплексы «Калибр».