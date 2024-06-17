Су-35 сопроводил звено С-34 при ударе по командному пункту ВСУ в зоне Западной группировки

В Минобороны России отметили, что экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Истребитель Су-35С Воздушно-космических сил России сопроводил бомбардировщики Су-34, которые нанесли удар по командному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск "Запад". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника", - сообщили в Минобороны.

Как добавили в ведомстве, после выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. Согласно докладу разведки, цель была успешно поражена.

Су-34 - двухместный всепогодный фронтовой истребитель-бомбардировщик. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и поражения воздушных целей противника. Эти самолеты активно применяются в зоне спецоперации.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения "4++". В составе ВКС России носит индекс Су-35С. Имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения класса воздух - воздух и воздух - поверхность, включая высокоточное. Основное вооружение Су-35С составляют 30-мм авиационная пушка ГШ-30-1, ракеты класса воздух - воздух малой, средней и большой дальности, противокорабельные ракеты Х-31, Х-35У или Х-59М, различные типы высокоточных и неуправляемых боеприпасов.