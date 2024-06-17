Глава ЕК заявила, что глобальное повышение цен стало следствием конфликта на Украине

Урсула фон дер Ляйен отметила, что это поучительная история для всего мира

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что глобальное повышение цен на энергоносители и продовольствие вызвано конфликтом на Украине. Об этом она заявила на открытии конференции по Украине, которая проходит в Швейцарии.

"Цены на энергоносители взлетели. Цены на продукты питания взлетели. И это поучительная история для всего мира", - заявила политик, отметив, что последствия конфликта на Украине проносятся по всему миру.