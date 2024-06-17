Ниже воды: как идет обновление подводного флота России

Промышленность демонстрирует высокие темпы строительства субмарин различных классов

11 июня, накануне Дня России, из Северодвинска вышла на заводские ходовые испытания очередная атомная подводная лодка 4-го поколения «Архангельск». Это уже пятая субмарина серии 885 и 885М. В прошлом году на Камчатку пришла первая такая лодка для Тихоокеанского флота — «Новосибирск». Второй корабль проекта 885М для ТОФ — «Красноярск» — совершит переход в этом году. Строятся лодки «Пермь», «Ульяновск», «Владивосток» и «Воронеж». Как обстоят дела с обновлением подводного флота и какие субмарины поступят на вооружение — в материале «Известий».

Ударные подводные лодки

Многоцелевая атомная подводная лодка К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М» в порту Гаваны Источник изображения: Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini

Корабли проекта 885 — ударные подводные лодки, несущие на борту разнообразное ракетное вооружение, такое как «Цирконы», «Ониксы» или «Калибры» и разнообразное минно-торпедное оружие. В данный момент лодка «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» находятся с дружественным визитом на Кубе. Стоит отметить, что в предыдущий раз наши атомные подводные лодки были на Кубе еще во времена Советского Союза. В настоящее время АО «Севмаш» вышло на темпы постройки лодок проекта 885М в 8–9 лет, что, конечно, несколько медленнее, чем в США с их «Вирджиниями», но явно быстрее, чем в таких странах, как Британия с лодками «Эстьют» или Франция с их лодками «Сюффрен».

Подводные лодки с баллистическими ракетами на борту

Атомный подводный крейсер «Император Александр III» во время торжественной церемонии подъема военно-морского флага на АО «ПО «Севмаш» в Северодвинске. 11 декабря 2023 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

До конца этого года новая атомная лодка с баллистическими ракетами «Булава» на борту «Император Александр III» проекта 955А вместе с крейсером «Красноярск» перейдут через льды Арктики и пополнят состав подводных сил ТОФ на Камчатке. Сам же «Император» вошел в состав флота в конце прошлого года. После ввода лодки в строй требуется еще некоторое время на полную подготовку экипажей, особенно на отработку подледного плавания. «Император Александр III» станет уже пятым крейсером с баллистическими ракетами на борту в составе 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота. В прошлом году это соединение пополнил крейсер «Генералиссимус Суворов», вошедший в состав ВМФ в 2022 году. В то же время на Северном флоте пока всего две лодки данного проекта. В этом году был выведен на воду уже восьмой крейсер серии — «Князь Пожарский», до конца этого года он вступит в строй. Ведется строительство еще двух — «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин».

Неатомные подводные лодки

Продолжается строительство подводных лодок проекта 0636. Помимо шести ранее построенных для Черноморского флота, ведется строительство еще шести для Тихоокеанского Флота. Из них первые четыре уже находятся в составе 19-й бригады подводных лодок во Владивостоке. Правда, четвертая лодка «Уфа», вошедшая в состав флота в 2022 году, входит в состав соединения российского флота в Средиземном море. Очередная пятая лодка «Можайск» перейдет на ТОФ после проведения Главного военно-морского парада. Пока еще неизвестно, каким путем она пойдет на Дальний Восток. Обычно переход осуществляется южным морским путем, через Средиземное море, Индийский океан и далее моря, омывающие берега Китая. Но лодка «Магадан» шла Северным морским путем — впервые за много десятилетий неатомная подводная лодка прошла арктическими водами. Последняя в серии шестая лодка «Якутск» будет спущена на воду, как ожидается, в этом году.

Корабль на воздушной подушке «Мордовия» и подводная лодка «Уфа» в зоне демонстрации флота на Международном военно-морском салоне МВМС-2023 в Кронштадте Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Скорее всего, после окончания строительства этих двух серий строительство кораблей проекта 06363 будет продолжено. ТОФ явно нуждается в еще одной бригаде подводных лодок с местом базирования на Камчатке. Данный регион в настоящее время имеет ключевое значение в обеспечении безопасности России на Дальнем Востоке в целом и северо-восточного морского прохода Севморпути в частности.

По неподтвержденной информации, существуют планы заказа шести кораблей проекта 03636 для Северного флота, неатомные подводные силы которого нуждаются в обновлении, — по сути, кроме двух модернизированных лодок проекта 877 «Калуга» и «Владикавказ» еще советской постройки, других субмарин в составе 161-й бригады подводных лодок и нет. Также в связи с вхождением Швеции и Финляндии в состав НАТО потребуется и существенное увеличение неатомных подводных сил и Балтийского флота. Если ранее ВМФ считал вполне возможным иметь в составе Балтфлота одну лодку для отработки противолодочных сил и обеспечения испытаний вновь строящихся подводных лодок, то теперь общая ситуация в этом регионе изменилась.

Большая океанская подводная лодка проекта 877 «Палтус» Б-800 «Калуга» на праздновании Дня Военно-Морского Флота в Североморске Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Помимо субмарин проекта 0636, для ВМФ строится и серия проекта 677, которая относится уже к лодкам 4-го поколения. Так, в этом году вошла в состав флота первая серийная лодка данного проекта «Кронштадт». Ведутся испытания и второй — «Великие Луки», ожидается, что она войдет в состав флота также в этом году. Идет строительство и следующей пары — «Вологда» и «Ярославль».

Специальные подводные лодки

В 2022 году состав ВМФ пополнила атомная лодка специального назначения «Белгород». Это последняя лодка из еще советского задела. Ее задачами является транспортировка разнообразных подводных объектов, включая суперторпеды «Посейдон», автономных подводных станций типа «Лошарик» или разнообразных подводных дронов. Лодка вошла в состав ТОФ, но пока базируется в Северодвинске. Вероятно, это связано либо с продолжением испытаний «Посейдонов», либо еще не готова инфраструктура базирования в Вилюченске на Камчатке. Одной из самых больших проблем советского ВМФ было то, что корабли и лодки строились быстрее, чем для них готовились места базирования. В результате корабли стояли на рейдах и выбивали свой моторесурс, чем сокращали свою жизнь. Современный российский ВМФ сперва создает причалы со всем необходимым, жилье для экипажей и решает прочие вопросы обеспечения базирования кораблей, а уже после этого на готовое место приводит боевой корабль или подводную лодку. Другой носитель «Посейдонов» — это лодка «Хабаровск», которая находится в стадии постройки, она также будет служить на ТОФ.

Атомная подводная лодка «Белгород» во время спуска на воду на АО «ПО «Севмаш» в Северодвинске. 23 апреля 2019 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

В целом же набранные темпы пополнения нашего флота новейшими подводными лодками, тем более в условиях СВО, впечатляют: так, в 2022 и 2023 годах российский флот получил по три подводные лодки. В нынешнем году уже одна вошла в состав ВМФ и еще три на подходе.

Дмитрий Болтенков