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РИА Новости

На Западе ужаснулись из-за российского "оружия-невидимки"

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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити".
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Express: АПЛ "Архангельск" представляет большую угрозу инфраструктуре НАТО

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российская атомная подводная лодка "Архангельск" представляет большую угрозу для армий Североатлантического альянса, пишет британская Express.

"Есть опасения, что западные противники могут не обнаружить (российскую. — Прим. ред.) атомную подводную лодку с крылатыми ракетами. "Архангельск" будет представлять особенно серьезную угрозу для военных баз НАТО, военно-морских конвоев и береговой критической инфраструктуры", — говорится в статье.

Отмечается, что передовая атомная субмарина на порядок усилит ВМФ России, поскольку будет оснащена неуязвимыми ядерными ракетами, летящими со скоростью 6670 миль в час (10 700 километров в час).

В марте Министерство обороны России сообщило, что ВМФ пополнятся сразу четырьмя новыми подлодками: двумя АПЛ "Князь Пожарский" (проект "Борей-А") и "Архангельск" (проект "Ясень-М"), а также последней дизельной "Варшавянкой" для Тихоокеанского флота "Якутск" и второй серийной "Ладой". Кроме того, российские инженеры не прекращают разработки новых перспективных образцов.

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