Салливан: отказ КНР от участия в саммите по Украине проявляет его отношение к конфликту

Помощник американского президента по национальной безопасности отметил, что странам следует обратить на это внимание

БЮРГЕНШТОК /Швейцария/, 15 июня. /ТАСС/. Вашингтонская администрация полагает, что отказ китайской стороны участвовать в конференции по Украине в Швейцарии проявляет отношение Китая к проведению Россией специальной военной операции (СВО). С таким утверждением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Ясно, что Китай не здесь", - сказал он, беседуя с журналистами на полях конференции. "И, я думаю, это что-то говорит о том, какова позиция Китая относительно войны России на Украине. Я думаю, что странам следует обратить на это внимание", - утверждал Салливан, слова которого привел пресс-пул вице-президента США Камалы Харрис, также участвующей в конференции.

Помощник американского лидера отметил, что не может с уверенностью сказать, пытался ли Пекин убедить другие страны не посещать данное мероприятие. По его версии, если такие попытки предпринимались, они "не были особенно успешными".

Конференция в Бюргенштоке

Конференция по Украине проводится 15-16 июня. Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. Однако, как сообщили организаторы накануне встречи, своих представителей направили не все: присутствует 91 страна, сербский край Косово и 8 международных организаций. 55 стран делегировали глав государств и правительств. В Бюргенштоке численно доминирует группа государств коллективного Запада, что не оставляет надежд на сбалансированную дискуссию.

Россия на форум не приглашена. Не прислали свои делегации большинство стран - членов ООН. В списке участников нет, в частности, Китая, а Бразилия участвует в статусе наблюдателя. Отсутствуют делегации Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Никарагуа, Пакистана, Сирии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эфиопии и многих других государств.

В повестке форума - три пункта. Это гуманитарные вопросы, ядерная безопасность и продовольственная безопасность. Правительство Швейцарии 14 июня уточнило, что страны могут поделиться своим мнением по таким вопросам, как обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриация детей. Ожидается принятие итогового документа.

Президент России Владимир Путин заявил 14 июня на встрече с руководством МИД, что выход на мирное решение украинского конфликта без участия России и честного диалога с ней невозможен. По оценке российского лидера, уже сейчас очевидно, что никакие "действительно фундаментальные вопросы", которые лежат в основе нынешнего кризиса международной безопасности и стабильности, и подлинные корни украинского конфликта "в Швейцарии обсуждать в принципе не собираются, несмотря на все попытки придать более или менее благопристойный вид повестке конференции". "Уже сейчас можно ожидать, что все сведется к общим разговорам демагогического характера и новому набору обвинений в адрес России", - подчеркнул президент.