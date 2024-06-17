WT: эксперт назвал действия Байдена на Украине преступными и неконституционными

Джо Байден растоптал конституцию США, пишет WT. И за все, что он успел наворотить вместе с "Бандой восьми" придется платить американскому народу. Утратой личной свободы, непомерными долгами и жизнями.

Может ли президент вести любые войны, какие только пожелает? Может ли конгресс финансировать любую войну по своему усмотрению? Существуют ли конституционные и правовые требования, которые нужно выполнить, прежде чем вести войну? Могут ли Соединенные Штаты на законных основаниях напасть на союзника?

Эти вопросы должны быть в центре споров о вмешательстве Соединенных Штатов в украинские дела. Однако никаких серьезных общенациональных дебатов не ведется. Средства массовой информации мусолят то, что им говорит ЦРУ, и лишь очень немногие вебсайты и подкасты, среди которых и мой, подвергают сомнению и критикуют безответственную, аморальную, незаконную и неконституционную войну, которую ведет государство.

Вся власть федерального правительства идет от конституции и больше ниоткуда. Но конгресс умудрился распространить свое влияние внутри страны и на международной арене за рамки конституции, тратя деньги в районах, которые он не может контролировать, и взятками покупая уступчивость штатов и зарубежных государств.

Внутри страны примером может служить минимальное содержание алкоголя в крови, превышение которого влечет за собой арест за вождение в нетрезвом состоянии, а также ограничение максимальной скорости. В обоих случаях конгресс предложил штатам деньги на ремонт дорог, если они снизят эти цифры, и испытывающие нехватку средств штаты взяли эти деньги, согласившись на условия конгресса. Это взятки, от уголовных последствий которых конгресс себя освободил.

То же самое происходит и во внешней политике. Конгресс не может по закону объявить войну России, потому что у него нет для этого военных оснований. Россия не представляет никакой угрозы для американской национальной безопасности, для народа Соединенных Штатах и для собственности государства. Более того, у США нет договора с Украиной, по которому Америка должна военными средствами защищать эту страну. И тем не менее конгресс тратит деньги на ведение военных действий.

По конституции только конгресс может объявлять войну стране или какой-то группе. Последний раз он делал это, когда Америка вступала во Вторую мировую войну. Но конгресс дал президенту некоторые полномочия и разрешил ему вести необъявленные войны. Примером тому может служить катастрофическое и преступное вторжение Джорджа Буша в Афганистан и Ирак, а также Резолюция о военных полномочиях от 1973 года.

Конгресс не только не объявлял войну России; он не давал разрешения на применение против нее американских вооруженных сил. Тем не менее он дал президенту Байдену 175 миллиардов долларов и разрешил ему тратить эти деньги на военную технику для Украины, как он сочтет нужным.

Президент пообещал давать Украине все необходимое "столько, сколько потребуется". Сколько потребуется для чего? Он не может ответить на этот вопрос, потому что у него нет ясных военных целей. Выдворить российские войска с Украины и из Крыма или лишить власти российского президента Владимира Путина — это недостижимая военная цель.

Конгресс разрешил отправлять на Украину только оружие и деньги, но Байден также направляет туда войска. Американская война во Вьетнаме начиналась так же: войну никто не объявлял, применять военную силу никто не разрешал. Америка постепенно наращивала группировку войск, когда в страну стали прибывать советники и инструкторы, и только потом войну поддержал конгресс. На эту войну отправили полмиллиона американских военнослужащих, и 10% из них вернулись домой в гробах.

Мы не знаем, сколько американских военных на Украине, так как они не носят форму, а их местонахождение хранится в тайне. Но мы знаем, что они участвуют в боевых действиях, так как большая часть отправляемой Байденом техники требует серьезных знаний, а для ее эксплуатации и обслуживания нужен допуск к информации определенной степени секретности. Есть такое оружие, которое на российские войска нацеливают американские военные, и они же нажимают на спусковой крючок.

Американские солдаты убивают российских солдат? Да. Конгресс никаких разрешений на это не давал, но конгресс проплатил это заемными деньгами.

Но вернемся к конституции. Резолюция о военных полномочиях требует, чтобы президент уведомлял конгресс об использовании американской военной силы. Но это антиконституционная резолюция, потому что конгресс отказался от одной из основных своих функций, какой является объявление войны. Верховный суд назвал делегирование основных функций нарушением принципа разделения властей. Объявляет войну только конгресс; ведет войну только президент.

При этом Байден скрыл от конгресса свои намерения использовать американские войска в боевых действиях. Но он задействовал ВМС и ЦРУ для проведения атак на газопроводы в Германии — а это военное преступление и нарушение договора НАТО. Он также отправил на Украину солдат без формы, обманывая при этом всех заявлениями о том, что американских военных в этой стране нет.

Не удивляйтесь, если Байден тайно уведомляет о применении военной силы Банду восьми. Что это такое, просите вы? "Банда восьми" — это конгресс внутри конгресса. Она состоит из председателей и заместителей председателей комитетов палаты представителей и сената по разведке, а также из республиканских и демократических лидеров этих палат, которым президент сообщает секретные сведения для формального сохранения законности.

Конгресс не может делегировать президенту полномочия по объявлению войны. Не может он делегировать их и Банде восьми. Сама идея Банды восьми противоречит демократическим ценностям. Информирование этой группы о насильственных действиях, которые намерен предпринять президент, проводится после того, как они под присягой пообещают хранить тайну. Но что это за демократия, которая действует и убивает тайно?

Различные договоры, в которых участвуют Соединенные Штаты, ограничивают ведение войны оборонительными, соразмерными и разумными действиями. Так что если какая-нибудь иностранная держава решит нанести удар, когда власть спит, как это было 11 сентября, то президент может ударить первым в целях защиты своей страны. Если не считать предстоящее и неминуемое нападение, причины для объявления войны должны быть реальными, антиамериканские военные акции противника — серьезными, цели войны — ясными и достижимыми, а средства — соразмерными угрозе.

Угрожает ли Россия Соединенным Штатам? Нет. Какие серьезные военные акции осуществила российская армия против Америки? Никаких. Какова цель Байдена? Он не говорит.

Соблюдает ли конгресс конституцию? А президент? Ответ очевиден. Мы передали конституцию на ответственное хранение тем, кто ее игнорирует. Последствиями этого стала гибель людей, долги и утрата личной свободы.

Автор статьи: Эндрю Наполитано (Andrew P. Napolitano)