Макрон заявил, что никто из присутствующих на конференции в Швейцарии не воюет с РФ

Президент Франции отметил, что "все стремятся к прочному миру в соответствии с международным правом и восстановлению суверенитета Украины"

БЮРГЕНШТОК /Швейцария/, 15 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ни одна из стран, присутствующих на конференции по Украине на швейцарском курорте Бюргеншток, не воюет с Россией.

"Необходимо еще раз повторить, что никто в этом зале не находится в состоянии войны с Россией", - отметил он, выступая на форуме. При этом Макрон не сделал оговорку в отношении Украины, несмотря на присутствие в зале президента страны Владимира Зеленского.

По его словам, "все стремятся к прочному миру в соответствии с международным правом и восстановлению суверенитета Украины".

Макрон также заявил, что поддерживает усилия МАГАТЭ по обеспечению мониторинга ситуации на Запорожской АЭС.

О конференции

Конференция по Украине проводится 15-16 июня. Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. Однако, как сообщили организаторы накануне встречи, своих представителей направили не все: присутствует 91 страна, сербский край Косово и 8 международных организаций. 55 стран делегировали глав государств и правительств. В Бюргенштоке численно доминирует группа государств коллективного Запада, что не оставляет надежд на сбалансированную дискуссию.

Россия на форум не приглашена. Не прислали свои делегации большинство стран - членов ООН. В списке участников нет, в частности, Китая, а Бразилия участвует в статусе наблюдателя. Отсутствуют делегации Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Никарагуа, Пакистана, Сирии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эфиопии и многих других государств.

В повестке форума - три пункта. Это гуманитарные вопросы, ядерная безопасность и продовольственная безопасность. Правительство Швейцарии 14 июня уточнило, что страны могут поделиться своим мнением по таким вопросам, как обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриация детей. Ожидается принятие итогового документа.

Президент России Владимир Путин заявил 14 июня на встрече с руководством МИД, что выход на мирное решение украинского конфликта без участия России и честного диалога с ней невозможен. По оценке российского лидера, уже сейчас очевидно, что никакие "действительно фундаментальные вопросы", которые лежат в основе нынешнего кризиса международной безопасности и стабильности, и подлинные корни украинского конфликта "в Швейцарии обсуждать в принципе не собираются, несмотря на все попытки придать более или менее благопристойный вид повестке конференции". "Уже сейчас можно ожидать, что все сведется к общим разговорам демагогического характера и новому набору обвинений в адрес России", - подчеркнул президент.