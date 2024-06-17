Мирные переговоры 2022 года: вот от каких условий России отказалась Украина (The New York Times, США)

NYT: раскрыто содержание мирных переговоров России и Украины весной 2022 года

Попавшие в распоряжение New York Times документы проливают свет на ход мирных переговоров России и Украины весной 2022 года. Тогда страны не пришли к согласию по ряду вопросов. Среди них: украинский нейтралитет, территориальные претензии, ограничения для ВСУ.

Антон Трояновский

Вероятно, эти вопросы останутся главными камнями преткновения на любых дальнейших переговорах по урегулированию крупнейшего на памяти нескольких поколений сухопутного конфликта в Европе.

Президент Владимир Путин назвал переговоры 2022 года основой для будущей сделки, но в пятницу ужесточил позицию, потребовав от Украины уступить территорию, которую Россия даже не контролирует.

1. Вступит ли Украина в НАТО?

2. Что произойдет, если Украина подвергнется нападению?

3. Какая территория достанется России?

4. Как будет работать прекращение огня?

5. Будут ли в договоре обсуждаться вопросы идентичности?

6. Будут ли ограничены вооруженные силы Украины?

1. Украинский нейтралитет

Вступит ли Украина в НАТО?

Попытки Украины влиться в состав западного военного альянса — одно из оправданий Путина для ввода войск в страну в феврале 2022 года.

Позиция России

Россия потребовала, чтобы Украина пообещала: не вступать в НАТО и другие военные альянсы; не размещать на своей территории иностранные военные базы и оружие; не проводить военные учения с другими странами без ее согласия. Однако при этом на переговорах 2022 года Россия также обязалась не препятствовать возможному членству Украины в Евросоюзе.

Позиция Украины

Украина предложила стать “постоянно нейтральным государством” и “прекратить действие международных договоров и соглашений, несовместимых с постоянным нейтралитетом”. Но за прошедшие два года лидеры Украины всё чаще высказываются о стремлении вступить в западный военный альянс на фоне продолжающихся боевых действий.

2. Гарантии безопасности

Что произойдет, если Украина снова подвергнется нападению?

По мнению ряда экспертов, обещание других стран защитить Украину, если Россия снова введет войска, обязано быть в центре прочного мира.

Позиция Украины

Украина предложила механизм безопасности, который будет задействован “в случае вооруженного нападения”. Страны-гаранты, подписавшие договор, проведут “срочные и немедленные консультации” продолжительностью не более трех дней. Затем они при необходимости предпримут для защиты Украины “индивидуальные или совместные действия”, вплоть до создания бесполетной зоны, предоставления оружия и применения военной силы.

Позиция России

Россия приняла основную часть предложений Украины по гарантиям безопасности, но с ключевыми исключениями. В частности, Москва отвергла предложение, что другие страны создадут бесполетную зону или предоставят Украине оружие. Но самое главное — это что Москва настаивала на включении пункта, который бы потребовал согласия на военное вмешательство от всех стран-гарантов, в том числе от самой России. В этом кроется, пожалуй, самый тяжелый подводный камень всего мирного договора, поскольку это ставит под сомнение сами гарантии безопасности, позволяя России наложить вето на любой международный ответ, если та снова введет войска.

Назревает и еще один вопрос: какие страны действительно готовы гарантировать безопасность Украины? В проекте договора в качестве гарантов были указаны США, Великобритания, Франция, Китай и сама Россия. Россия также хотела включить Белоруссию, а Украина предлагала добавить Турцию. Дали ли свое согласие сами страны, неясно. Если Украина в итоге вступит в НАТО, западному альянсу предстоит решать тот же сложный вопрос: как реагировать, если Украина подвергнется новому нападению?

3. Территория

Какая часть Украины останется под российским контролем?

Для Украины мирное соглашение наверняка будет подразумевать признание российского контроля над некоторой частью ее территории.

Позиция Украины

На переговорах 2022 года Украина отказалась признать контроль России над какой бы то ни было территорией, включая Крым, который Россия присоединила в 2014 году. При этом Киев предложил договоренность “решить вопросы, связанные с Крымом” посредством 10 или 15 лет дипломатии и не прибегать к “военным средствам”.

Похоже, что Киев был готов признать частичную утрату востока страны, также остающегося под российским контролем, — при этом точные границы предстояло определить на встрече между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, которая так и не состоялась.

Однако с тех пор позиция Зеленского ужесточилась. Он говорит, что Украина борется за освобождение из-под контроля России всей своей международно признанной территории, включая Крым.

Позиция России

Позиция России также изменилась. В начале переговоров 2022 года Россия потребовала, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса на востоке страны и признала суверенитет России над Крымом. К апрелю Россия приняла модель, по которой Крым и некоторые другие части Украины останутся под российской властью, что Украина признать отказалась.

Однако с тех пор территориальные требования России стали еще радикальнее. В сентябре 2022 года Путин объявил частью России еще четыре украинских области, помимо Крыма, хотя Украина по-прежнему контролировала значительную часть этой территории. А в эту пятницу Путин пошел еще дальше, заявив, что прекращение огня будет зависеть от того, уступит ли Украина все четыре региона, ни один из которых Россия полностью не контролирует.

4. Как будет работать прекращение огня?

Последовательность действий, предшествующих перемирию, наверняка станет одной из самых сложных проблем на переговорах.

Позиция России

В приложении к проекту от апреля 2022 года, добавленном российскими переговорщиками, подробно описано, как Москва видит вступление в силу режима прекращения огня. Договор “временно применяется” со дня его подписания Украиной и большинством стран-гарантов, включая Россию. Обе стороны воздерживаются от “действий, которые могут привести к расширению контролируемой ими территории или вызвать возобновление боевых действий”.

По предложенным Россией условиям войска Москвы получат бóльшую гибкость при выводе с поля боя. Украина будет обязана вывести войска незамедлительно, вывод же российских войск станет предметом дальнейших “консультаций”.

К делу также могут быть привлечены международные организации. Россия предложила, чтобы ООН следила за соблюдением режима прекращения огня, а Красный Крест участвовал в обмене военнопленными, интернированными гражданскими лицами и телами погибших.

Позиция Украины

Проект от апреля 2022 года показывает, что Украина отклонила российский вариант, но не выдвинула встречного предложения. Вместо этого украинские официальные лица отметили, что Россия может прекратить боевые действия в любой момент. В примечании, вставленном украинскими чиновниками в проект договора от марта 2022 года, говорится: “Российская сторона проигнорировала многочисленные просьбы Украины о прекращении огня”.

5. Украинское национальное самосознание

Когда Путин объявил о вводе войск 24 февраля 2022 года, он назвал в числе своих целей “денацификацию” Украины. Многие трактовали этот термин как стремление свергнуть правительство Зеленского и заменить его марионеточным режимом.

Позиция России

Российское определение “денацификации” изменилось вскоре после провала ее первого натиска. Переговорщики от Москвы потребовали объявить русский язык официальным и отменить законы, продвигающие украинский язык и идентичность. В проект договора они включили два приложения, перечислив статьи Гражданского кодекса и Конституции Украины, которые потребовали отменить как “законы о нацификации и героизации нацизма”.

Позиция Украины

Украина отказалась включать какие-либо требования России в соглашение о прекращении боевых действий, утверждая, что они “не имеют отношения к предмету договора”.

6. Ограничения для ВСУ

Введя войска, Путин также призвал к “демилитаризации” Украины. Как и “денацификация”, это весьма расплывчатый термин.

Позиция России

Россия потребовала ограничить численность Вооруженных сил Украины: как общую численность (до 100 000 человек), так и количество различных типов вооружения (в частности, установив планку в 147 минометов и 10 боевых вертолетов). Она также потребовала, чтобы дальность стрельбы украинских ракет была ограничена всего 40 километрами.

Позиция Украины

На переговорах 2022 года Украина была готова принять ограничения на размер своих вооруженных сил, но гораздо менее суровые. Киев потребовал армию численностью до 250 тысяч человек, 1 080 минометов и 60 боевых вертолетов. И предложил ограничить дальность своих ракет 280 километрами. Но это было еще до того, как Украина начала получать крупные объемы вооружения, техники и помощи с Запада. Украинские чиновники отмечают, что ВСУ сейчас — одни из самых мощных в Европе, и маловероятно, что они согласятся с ограничениями для своей страны в области самообороны.

Авторы: Антон Трояновски (Anton Troianovski), Майкл Швирц (Michael Schwirtz).