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Интерфакс-АВН

Пашинян высказал идею совместного с Азербайджаном расследования нарушений режима прекращения огня

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Флаги Армении и Азербайджана
Флаги Армении и Азербайджана.
Источник изображения: topwar.ru

Ереван. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану создать совместный механизм расследования нарушений режима прекращения огня.

"В последние дни Минобороны Азербайджана сообщает о нарушении Арменией режима перемирия. Наше министерство обороны опровергает. Здесь два варианта: либо действительно есть нарушение режима прекращения огня, либо этими сведениями происходит попытка создать фон эскалации. Эта ситуация требует решения", - сказал Пашинян в субботу на заседании инициативной группы партии "Гражданский договор".

"Было бы неплохой идеей, если совместно с Азербайджаном в двустороннем формате сформируем механизм расследования нарушения режима перемирия. Это можно считать официальным предложением", - заявил Пашинян.

Он заявил, что Ереван и Баку могут согласовать механизм, к примеру, расследованием могут заняться военные прокуратуры двух стран.

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Страны
Азербайджан
Армения
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