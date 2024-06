За короля и страну? Европейская молодежь вряд ли захочет воевать (Politico, США)

Рolitico: на Западе обнаружили резкое нежелание воевать среди молодежи

Западная молодежь не готова жертвовать собой, пишет автор статьи для Рolitico. Как показали опросы, большинство не хотят защищать не то что союзников, но даже и самих себя. С таким настроем войны лучше бы не развязывать.

Джейми Деттмер

"Расплата за необузданную тиранию — это кровь молодых и отважных", — сказал Байден на праздновании годовщины высадки союзных войск в Европе. Но молодежь Запада, похоже, не готова платить такую цену.

Когда украинцы призывают Запад поставить им дополнительное оружие, ужесточить экономические санкции против России или конфисковать ее активы, они неизменно сопровождают свои призывы одним и тем же предупреждением, заявляя: российский президент Владимир Путин на Украине не остановится.

Западные лидеры вторят этим жалобным песням Зеленского, предупреждая, что из-за российского "стремления к воссоединению исконных земель" Европа вступила в "предвоенную эпоху", как выразился польский премьер-министр Дональд Туск.

"Не хочу никого пугать, но война перестала быть понятием из прошлого. Она реальна, и она началась два года тому назад. Самое тревожное в данный момент то, что возможен буквально любой сценарий. Я знаю, это звучит убийственно, особенно для молодого поколения, но нам надо привыкать к тому, что началась новая, предвоенная эпоха", — заявил в марте Туск.

Точно так же и президент США Джо Байден явился на прошлой неделе на интервью с экземпляром речи российского руководителя, с которой тот выступил в феврале 2022 года. Байден заявил, что эта речь свидетельствует о желании Путина возродить советскую империю. Он повторил свою мысль в день празднования годовщины высадки союзников в Европе, проведя параллели между сопротивлением Украины и борьбой с нацистами в годы Второй мировой войны. "Расплата за необузданную тиранию — это кровь молодых и отважных", — сказал Байден.

Но чтобы остановить тиранию, надо заплатить определенную цену. Увы, молодежь Запада, похоже, не готова к этому.

Западные лидеры совершенно справедливо хвалили на прошлой неделе "величайшее поколение", подчеркивая его необычайное мужество и силу духа, благодаря которым молодые в основном люди высаживались на берег под градом пуль и снарядов. То был кровавый и страшный день, ярко и пронзительно показанный в начале фильма Стивена Спилберга "Спасти рядового Райана" (Saving Private Ryan). Король Британии Карл говорил о "высшем испытании" дня Д и воздавал почести поколению, которое "не дрогнуло, когда настало время пройти это испытание".

В тот день погибло более 4000 человек из войск союзников и более 5000 получили ранения. И это было только начало. В течение восьми последующих тяжелейших недель американские, британские и канадские солдаты пытались расширить захваченный плацдарм и мучительно медленно продвигались вперед в направлении высоких и запутанных живых изгородей нормандского кустарника.

Как пишет военный историк Джеймс Холланд (James Holland) в своей книге "Нормандия 44. День Д и битва за Францию" (Normandy ’44: D-Day and the Battle for France), в эти два месяца ежедневные потери порой превышали уровень потерь Первой мировой войны в мясорубках при Пашендейле, Вердене и Сомме. "Нормандия была абсолютно бесчеловечной", — пишет Холланд.

Но будет ли молодежь Запада такой же несгибаемой, если ей придется пройти такое же испытание?

Судя по всему, она не в предвоенном настроении и жертвовать собой не готова. Как показало прошлогоднее социологическое исследование, проведенное Европейским советом по международным отношениям в десятке стран ЕС, респонденты всего трех стран, таких как Польша, Португалия и Швеция, выразили четкое желание помочь Украине освободить территории, взятые Россией под свой контроль. Еще пять стран — Австрия, Греция, Венгрия, Италия и Румыния — выступили в основном за то, чтобы подтолкнуть Киев к мирному урегулированию. Во Франции, Германии, Нидерландах и Испании мнения респондентов разделились.

Наибольшую тревогу вызывает то, что опросы общественного мнения, проведенные в последние годы в США и Европе, демонстрируют нежелание молодых сражаться даже за свои собственные страны, не говоря уже о готовности прийти на выручку союзникам. Квиннипэкский университет в 2022 году провел опрос в Соединенных Штатах и обнаружил, что только 55% американцев будут воевать в случае вторжения. Более трети заявило о своем отказе. Если глубже проанализировать цифры, картина получается следующая. Две трети респондентов в возрасте от 50 до 64 лет сказали, что будут воевать; в возрастной категории от 18 до 34 лет оказалось гораздо больше тех, кто склонен бежать прочь, и только 45% сказали, что будут сражаться за свою страну.

Вебсайт Unherd на прошлой неделе провел собственный опрос в Британии и выяснил, что 54% британцев считают войну неизбежной в ближайшие пять лет, и тем не менее признаков боевого духа у них маловато. Вряд ли кто-то захочет по-шекспировски призвать товарищей по оружию: "Что ж, снова ринемся, друзья, в пролом, иль трупами своих всю брешь завалим!"

Барабаны войны звучат все громче, однако всего 29% молодежи в возрасте от 18 до 24 лет заявляют, что будут защищать Британию от вторжения. И несмотря на многочисленные возгласы неодобрения из-за странного решения премьер-министра Сунака раньше времени уехать с торжеств в честь высадки союзников в Нормандии, родители этой самой молодежи придерживаются того же мнения, что и их отпрыски. Менее четверти выразили желание, чтобы их дети с оружием в руках защищали Родину.

Континентальная Европа ненамного воинственнее и патриотичнее. Согласно данным Института Гэллапа, только 32% европейцев будут воевать, если их страна вступит в войну.

Такое отсутствие патриотизма можно объяснить разными причинами. Это усиливающееся недоверие к лицемерной власти; усталость и отвращение к несостоятельным "вечным войнам", которые заканчиваются поражением (если говорить об Америке, то это длительное воздействие Вьетнама); общая утрата веры в западные ценности; чувство вседозволенности, которого у молодежи сегодня в избытке по сравнению с предшественниками. А консерваторы, несомненно, добавили бы к этому нескончаемые извинения за прежние проступки и злодеяния Запада, и неумение внушить гордость за то, что он делал правильно.

И в какой же ситуации оказались европейские страны, задумавшиеся о восстановлении в той или иной форме воинской повинности, чтобы восполнить острую нехватку личного состава в действующей армии и резерве?

Некоторые страны НАТО, в том числе Латвия, восстановили призыв на военную службу. А Швеция и Эстония решили расширить число призывников. По словам бывшего эстонского президента Тоомаса Хендрика Ильвеса (Toomas Hendrik Ilves), призыв поможет сплотить общество и преодолеть социальные и политические разногласия. В этом плане весьма примечательны данные опросов, указывающие на то, что молодежь в Прибалтике и в скандинавских странах гораздо больше готова сражаться за свою родину и союзные государства Европы.

На этой неделе министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) должен выступить с предложением официально ввести частичный призыв, чтобы усилить действующую армию и силы резерва. Но против него выступает оппозиция в лице трехпартийной правящей коалиции канцлера Олафа Шольца, а молодежь весьма неодобрительно относится к этой инициативе. А проведенный недавно журналом Stern опрос и вовсе показал, что 59% немецкой молодежи в целом против этого плана.