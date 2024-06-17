Больше не лидер: Америка из-за Байдена понесла жуткие репутационные потери (The New York Times, США)

NYT: Байдену посоветовали признать поражение и уступить место лидера

За годы своего правления Джо Байден из лидера западного мира превратился в ведомого, пишет NYT. Он сделал Америку слабой и жестокой одновременно, а от ее былого величия не осталось и следа. Над "мировой гегемонией" нависла реальная опасность.

Стивен Вертхайм

После четырех лет правления Дональда Трампа Джо Байден должен был вернуть Соединенным Штатам положение глобального лидера. По многим общепринятым стандартам Вашингтона, он добился успеха. Он был готов к специальной военной операции России на Украине и довольно умело сплотил НАТО в противостоянии ей. В Азии он укрепил старые альянсы, создал новые и углубил экономические трудности Китая. После нападения на Израиль ему удалось поддержать его, избежав тотальной региональной войны.

Однако глобальное лидерство — это нечто большее, чем просто поддержка друзей и отпор врагам. Настоящие лидеры не просто остаются на вершине. Они решают проблемы и внушают доверие. Господин Трамп едва ли претендует на то, чтобы предложить такое лидерство на мировой арене. Но именно потому, что большинство американских чиновников отличаются тем же самым, возникает большой вопрос: куда подевалась былая американская мощь. Никогда за десятилетия, прошедшие после холодной войны, Соединенные Штаты не выглядели менее похожими на мирового лидера. Теперь это, скорее, глава какого-то клана, чья роль сводится к защите предпочитаемой им стороны от все более сплоченных противников, в то время как бóльшая часть мира наблюдает и задается вопросом, почему американцы думают, что они главные.

Когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, Вашингтон охватила знакомая дрожь. После десятилетий сомнительных войн Соединенные Штаты снова станут глобальным "хорошим парнем", объединив мир в противостоянии вопиющему оскорблению закона и порядка со стороны Кремля. В первые месяцы конфликта Белый дом добился блестящих тактических успехов, обеспечив оборону Украины, организовав ей помощь союзников и облегчив вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Тем не менее, если Россия и платит высокую цену за свою спецоперацию, украинский конфликт также наносит стратегический удар и по Соединенным Штатам.

Теперь Соединенным Штатам приходится бороться с обиженной и непредсказуемой ядерной державой — Россией. Хуже того, Китай, Иран и Северная Корея сблизились, чтобы поддержать военные усилия России и противостоять глобальной гегемонии США. Эта антиамериканская Антанта уже оказалась достаточно сильной, чтобы значительно уменьшить эффективность западной помощи Украине, и этот союз заметно повышает издержки военного доминирования США. Россия теперь напрямую граничит с шестью странами, которые Соединенные Штаты обязаны защищать по Североатлантическому договору. Тем временем Пентагон готовится к китайскому вторжению на Тайвань. Вашингтон пока не отступает. Но его силы ужасно перенапряжены.

Остальной мир также не торопится перебираться на сторону Америки. Большинство стран винят в украинском конфликте обе стороны, осуждая не только российскую специальную операцию, но и ответ Запада. Господин Байден делу не помог. Определяя конфликт как "битву между демократией и автократией" и прилагая мало видимых усилий для достижения мира посредством дипломатии, он, похоже, призывает другие страны присоединиться к бесконечной войне. Очень мало стран, кроме союзников Соединенных Штатов, ввели санкции против России. Изолировать Китай, если бы он напал на Тайвань, было бы еще более сложной задачей. В Африке, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке восприятие России и Китая с 2022 года фактически улучшилось.

Война в Газе произошла в самый неподходящий момент, и Байден отреагировал на это бедствие, бросившись в бой с головой. Он сразу же пообещал поддержать беспощадную военную кампанию Израиля, не обременяя его условием, что тот найдет способ защитить гражданское население. Решив быть ведомым, а не лидером, Байден был вынужден высказывать мнение о поведении Израиля в том ключе, который он сам себе навязал. В решающем конфликте Соединенным Штатам удалось одновременно оказаться и слабыми, и жестокими. Поэтому издержки для репутации и безопасности Америки только начинают проявляться.

Еще не так давно Соединенные Штаты пытались выступить посредником между израильтянами и палестинцами на условиях, якобы приемлемых для обеих сторон. Вашингтон использовал дипломатию, чтобы не дать Ирану стать ядерным государством, и поощрял саудовцев "делить соседство", по словам Барака Обамы, со своими иранскими соперниками. На данный момент администрация Байдена, судя по всему, стремится лишь к консолидации антииранского блока. В обмен на нормализацию Саудовской Аравией отношений с Израилем Вашингтон собирается по договору взять на себя обязательство защищать Саудовское королевство с помощью американской военной силы. Эта сделка, даже если она и состоится, имеет крошечный шанс принести мир и стабильность на Ближний Восток, зато создаст гораздо больший шанс еще сильнее вовлечь Соединенные Штаты в региональное насилие.

Частично проблема заключается в склонности Байдена чрезмерно отождествлять себя с партнерами США. Он уступил Украине решение о том, стоит ли продолжать мирные переговоры, и избегал противоречить ее максималистским военным целям. Он ускорил оказание помощи Израилю, хотя публично сомневался в его военных планах. Кроме того, он четырежды клялся защищать Тайвань, каждый раз превышая официальное обязательство Соединенных Штатов вооружать остров, но не воевать за него. Его предшественники не всегда были столь однобокими, поддерживая "стратегическую двусмысленность", например, по поводу того, начнут ли Соединенные Штаты войну из-за Тайваня.

Однако инстинктивные действия Байдена отражают более глубокую ошибку, существующую в американском руководстве десятилетиями. Выйдя из холодной войны, американские политики связали глобальное лидерство с военным доминированием Америки в мире. Когда-то Соединенные Штаты уверенно обладали и тем и другим. Они могли безопасно расширять свое военное влияние, не сталкиваясь со смертельным сопротивлением со стороны других крупных держав. "Мир больше не разделен на два враждебных лагеря, — заявил Билл Клинтон в 1997 году, когда он выступал за расширение НАТО на восток. — Вместо этого сейчас мы налаживаем связи со странами, которые когда-то были нашими противниками".

Но укрепление этих связей так и не смогло преодолеть взаимную подозрительность, отчасти потому, что Соединенные Штаты продолжали превыше всего ценить свое глобальное доминирование. Сменявшие друг друга администрации расширяли альянсы США, развязывали частые войны и стремились к распространению либеральной демократии, ожидая, что их потенциальные противники покорно примут свою участь в американском мировом порядке. Сегодня эти наивные надежды ушли в прошлое, но рефлекс к доминированию остался. Соединенные Штаты продолжают попытки расширять свое присутствие и встречают серьезное сопротивление, что, в свою очередь, побуждает Вашингтон удваивать эти свои усилия, поскольку бóльшая часть мира отшатывается от него. Но эта карта проигрышная, и американцам придется рисковать и тратить еще больше, чтобы продолжать играть с ней на руках.

Но есть решение получше. Чтобы вернуть себе глобальное лидерство, Соединенные Штаты должны показать подозрительному мировому сообществу, что они хотят обеспечить на планете мир и повысить глобальную стабильность, а не просто обескровить врага или поддержать союзника. Это предполагает поддержку Украины, но требует и столь же усердной работы над прекращением украинского конфликта за столом переговоров, а также постепенного уменьшения роли Вашингтона в НАТО и упора на то, что Европа должна иметь собственную оборону. Недавнее предложение Байдена о прекращении огня в Газе было бы замечательным, если бы он подкрепил его угрозой прекратить поставку оружия Израилю, если тот откажется.

Отход от Европы и Ближнего Востока усилит присутствие Америки там, где это важнее всего — в Азии. Это прояснит, что цель Америки состоит не в стремлении к гегемонии, как утверждает пекинская пропаганда, а в том, чтобы помешать Китаю установить собственную азиатскую гегемонию. С этим подходом Соединенные Штаты могут обеспечить себе уверенное лидерство в Индо-Тихоокеанском регионе, даже если Китай продолжит усиливаться. Сегодня Китай далек от способности навязывать свою волю всему региону, и даже крайне рискованный захват Тайваня не позволит ему сделать это.

Конечно, все это будет нелегко. Но сравните это с другой альтернативой. Лидерство лишь в части мира превращает Соединенные Штаты в раздраженного догоняющего. Такое положение ставит американцев на грань войны на Ближнем Востоке, в Европе и Азии с учетом опасения того, что потеря лидирующих позиций хоть где-либо приведет к катастрофе повсюду. Однако реальная опасность заключается в том, чтобы ставить на карту такую огромную часть глобальной безопасности, подчиняя ее готовности одной страны взять на себя чрезмерные обязательства. Настоящие лидеры знают, когда нужно освободить место для других.