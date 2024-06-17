Мелони заявила, что размораживание активов РФ увязывается с мирным процессом

В рамках него пойдет речь о компенсациях Украине, сообщила премьер-министр Италии

РИМ, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что перспектива разблокировки российских активов напрямую связана с мирным процессом, в рамках которого пойдет речь о компенсациях Украине.

"Перспектива размораживания российских активов напрямую зависит от процесса мирных переговоров, на которых будет затронут вопрос в том числе о том, кто будет оплачивать восстановление Украины", - сказала она на пресс-конференции по завершении саммита Группы семи. Таким образом, Мелони предположила, что эти средства могут использоваться на подобные цели.