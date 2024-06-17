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ТАСС

Балтфлот проводит учения расчетов ракетных комплексов "Бал" на побережье Финского залива

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Военнослужащий у берегового ракетного комплекса "Бал"
Военнослужащий у берегового ракетного комплекса "Бал".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

В тренировках задействованы более 50 военнослужащих

ТАСС, 15 июня. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" проводят учение на побережье Финского залива. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота.

"В рамках мероприятий боевой подготовки Балтийского флота расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" Ленинградской военно-морской базы принимают участие в плановом тактическом учении по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника", - говорится в сообщении.

Совместно с ракетными частями на побережье Финского залива начались занятия по тактической, технической и специальной подготовке. Экипажи стартовых батарей ракетных комплексов "Бал" отрабатывают способы размещения техники на различных позициях, выполняют задачи по выходу, развертыванию и смене боевого порядка.

В учениях задействованы более 50 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники, включая мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки. 

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Страны
Финляндия
Проекты
БФ
Военные учения
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