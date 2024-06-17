Войти
РИА Новости

СМИ: военные КНДР строят стену на границе с Южной Кореей

165
0
0
Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с новой тактической ракетной системой
Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с новой тактической ракетной системой.
Источник изображения: © Фото : ЦТАК

Yonhap: военные КНДР роют землю и строят стену на границе с Южной Кореей

МОСКВА, 15 июня/ Радио Sputnik. Северокорейские военнослужащие проводят "необъяснимые" строительные работы в демилитаризованной зоне на границе с Республикой Корея, сообщает агентство Yonhap.

"В последнее время северокорейские военные возводили стены, рыли землю и прокладывали дороги в некоторых районах между Военной демаркационной линией и Северной границей демаркационной зоны", – сказал источник агентства в Вооруженных силах республики.

Собеседник отметил, что цели военных КНДР пока неясны: они могут как просто строить стену на границе, так и возводить фортификационные сооружения в некоторых точках демилитаризованной зоны.

Радио Sputnik писало, что южнокорейские военные открыли предупредительный огонь на границе с КНДР.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Похожие новости
18.04.2007
Страны Восточной Азии продолжают реализацию масштабных программ модернизации вооруженных сил
23.03.2007
Прощай, «Калашников»? Соцдрузья сперли на 8 млрд. долларов
15.02.2007
Развитие сил воздушно-космической обороны нужно включить в число приоритетов военного строительства, заявляет главком ВВС России
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
12.12.2006
Экспорт вооружений США в 2006 ф.г. достиг 21 млрд дол
21.11.2006
В рамках саммита АТЭС Владимир Путин 19 ноября встретился с Президентом Республики Корея Но Му Хеном.
21.11.2006
В ВТО и без санкций
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 01:18
  • 1
Эксперт: решения G7 по активам РФ ускорят создание в БРИКС независимой платежной системы
  • 17.06 00:26
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). Авиация.
  • 17.06 00:11
  • 9
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 16.06 23:27
  • 1954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.06 21:50
  • 10
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 16.06 21:22
  • 297
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 16.06 21:22
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). СЯС
  • 16.06 19:44
  • 181
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 16.06 00:22
  • 499
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.06 19:42
  • 9
"Рособоронэкспорт" наблюдает рост спроса на Су-25, Ка-52 и беспилотник "Орлан"
  • 15.06 13:47
  • 2
Технический аспект расклада военных сил в Европе
  • 15.06 12:38
  • 6
В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО
  • 14.06 23:06
  • 0
Ответ на "Появится ли у России национальная идея?"
  • 14.06 12:46
  • 0
Американская кукла
  • 14.06 09:21
  • 1
Атомный подводный крейсер "Архангельск" в море