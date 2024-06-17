СМИ: военные КНДР строят стену на границе с Южной Кореей

Yonhap: военные КНДР роют землю и строят стену на границе с Южной Кореей

МОСКВА, 15 июня/ Радио Sputnik. Северокорейские военнослужащие проводят "необъяснимые" строительные работы в демилитаризованной зоне на границе с Республикой Корея, сообщает агентство Yonhap.

"В последнее время северокорейские военные возводили стены, рыли землю и прокладывали дороги в некоторых районах между Военной демаркационной линией и Северной границей демаркационной зоны", – сказал источник агентства в Вооруженных силах республики.

Собеседник отметил, что цели военных КНДР пока неясны: они могут как просто строить стену на границе, так и возводить фортификационные сооружения в некоторых точках демилитаризованной зоны.

Радио Sputnik писало, что южнокорейские военные открыли предупредительный огонь на границе с КНДР.