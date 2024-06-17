Войти
ТАСС

США выделят Украине $1,5 млрд на восстановление энергетики

152
0
0
Вице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис.
Источник изображения: AP Photo/ Morry Gash

Средства также направят на гуманитарные нужды, сообщила вице-президент Камала Харрис

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис объявит на саммите в Бюргенштоке, что вашингтонская администрация выделит Украине почти $1,5 млрд на восстановление энергосистемы и гуманитарные нужды. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Уточняется, что транши будут проведены по линии Госдепартамента и Агентства по международному развитию. На цели экстренного восстановления энергетической инфраструктуры выделяется суммарно $824 млн, объем гуманитарной помощи составит $379 млн, еще $300 млн будут направлены на закупку средств первой помощи для украинской погранслужбы и правоохранительных органов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
27.09.2006
России нужно активнее сотрудничать с европейскими оборонно-промышленными компаниями - эксперт
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
31.08.2006
"Титановая долина": леса, "Боинги" или "СУшки"?
29.08.2006
Китай укрепляет сотрудничество с Россией в области космической техники
24.08.2006
"АВИАСТАР" ПОЙДЕТ НА ВЗЛЕТ
23.08.2006
Новое качество ВВС
23.08.2006
В Тихом океане совершен удачный пуск ракеты-носителя Zenit-3SL
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 01:18
  • 1
Эксперт: решения G7 по активам РФ ускорят создание в БРИКС независимой платежной системы
  • 17.06 00:26
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). Авиация.
  • 17.06 00:11
  • 9
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 16.06 23:27
  • 1954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.06 21:50
  • 10
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 16.06 21:22
  • 297
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 16.06 21:22
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). СЯС
  • 16.06 19:44
  • 181
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 16.06 00:22
  • 499
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.06 19:42
  • 9
"Рособоронэкспорт" наблюдает рост спроса на Су-25, Ка-52 и беспилотник "Орлан"
  • 15.06 13:47
  • 2
Технический аспект расклада военных сил в Европе
  • 15.06 12:38
  • 6
В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО
  • 14.06 23:06
  • 0
Ответ на "Появится ли у России национальная идея?"
  • 14.06 12:46
  • 0
Американская кукла
  • 14.06 09:21
  • 1
Атомный подводный крейсер "Архангельск" в море