США выделят Украине $1,5 млрд на восстановление энергетики

Средства также направят на гуманитарные нужды, сообщила вице-президент Камала Харрис

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис объявит на саммите в Бюргенштоке, что вашингтонская администрация выделит Украине почти $1,5 млрд на восстановление энергосистемы и гуманитарные нужды. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Уточняется, что транши будут проведены по линии Госдепартамента и Агентства по международному развитию. На цели экстренного восстановления энергетической инфраструктуры выделяется суммарно $824 млн, объем гуманитарной помощи составит $379 млн, еще $300 млн будут направлены на закупку средств первой помощи для украинской погранслужбы и правоохранительных органов.