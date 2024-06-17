Войти
Военное обозрение

МИД Чехии: первые партии боеприпасов в рамках чешской инициативы уже прибывают на Украину

152
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил о начале поставок украинской армии первых партий артиллерийских боеприпасов, закупленных в рамках инициативы чешского правительства.

По словам главы чешского внешнеполитического ведомства, Прага ранее уже поставила ВСУ более миллиона снарядов. До конца текущего года чешское правительство планирует осуществлять закупки и поставлять Киеву значительное количество артиллерийских боеприпасов.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о планах поставлять боевикам киевского режима десятки тысяч снарядов ежемесячно. Кроме Чехии, в инициативе участвуют полтора десятка стран Евросоюза и НАТО. Кроме того, по мнению главы чешского правительства, ВСУ должны обладать правом применять предоставляемые Западом вооружения для нанесения ударов вне своей территории.

При этом, как сообщает западная пресса, около половины из предоставленных Чехией снарядов оказались непригодными для использования. Чешская компания Czechoslovak Group заявила, что около 50% приобретенных в странах Африки и Азии боеприпасов требуют существенной доработки перед отправкой на Украину. В частности, для некоторых снарядов чешская компания вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства.

Также сообщается, что содействие в транспортировке предоставленных ВСУ в рамках чешской инициативы боеприпасов пообещал оказать президент Польши Анджей Дуда.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Чехия
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
06.07.2009
Дайджест журнала «Военный парад» № 3 (93), Май - Июнь 2009 года
09.10.2008
ПО ПУТИ ИНТЕНСИВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ. РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ НАРАЩИВАЮТ ВОЕННОЕ И ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
19.08.2008
Украинские РЛС теперь послужат небу над Европой
20.07.2007
Пороховая бочка Стремясь все больше заработать на продаже боевой техники, Россия невольно втягивается в новую гонку вооружений
17.07.2007
ДОВСЕ. Вперед к железному занавесу
07.05.2007
Юрий Балуевский: про ПРО
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 01:18
  • 1
Эксперт: решения G7 по активам РФ ускорят создание в БРИКС независимой платежной системы
  • 17.06 00:26
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). Авиация.
  • 17.06 00:11
  • 9
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 16.06 23:27
  • 1954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.06 21:50
  • 10
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 16.06 21:22
  • 297
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 16.06 21:22
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). СЯС
  • 16.06 19:44
  • 181
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 16.06 00:22
  • 499
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.06 19:42
  • 9
"Рособоронэкспорт" наблюдает рост спроса на Су-25, Ка-52 и беспилотник "Орлан"
  • 15.06 13:47
  • 2
Технический аспект расклада военных сил в Европе
  • 15.06 12:38
  • 6
В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО
  • 14.06 23:06
  • 0
Ответ на "Появится ли у России национальная идея?"
  • 14.06 12:46
  • 0
Американская кукла
  • 14.06 09:21
  • 1
Атомный подводный крейсер "Архангельск" в море