Россия и Египет провели совместные учения в Средиземном море

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Российские и египетские боевые корабли провели совместное учение в Средиземном море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Участники учения отработали формирование отряда боевых кораблей в назначенном районе, совместное тактическое маневрирование в различных строях, провели тренировки по связи и обеспечили полеты палубных вертолетов", - сказали в пресс-службе. "Совместное учение отряда российских боевых кораблей с ВМС Египта стало очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества", - добавили в штабе ТОФ.

Там отметили, что от Военно-морских сил Египта в учении был задействован фрегат "Аль-Кадир".

Ранее отряд российских кораблей в составе ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" покинул порт Александрия, где находился с деловым заходом.