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Интерфакс-АВН

Россия и Египет провели совместные учения в Средиземном море

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Крейсер "Варяг"
Крейсер "Варяг".
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Российские и египетские боевые корабли провели совместное учение в Средиземном море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Участники учения отработали формирование отряда боевых кораблей в назначенном районе, совместное тактическое маневрирование в различных строях, провели тренировки по связи и обеспечили полеты палубных вертолетов", - сказали в пресс-службе. "Совместное учение отряда российских боевых кораблей с ВМС Египта стало очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества", - добавили в штабе ТОФ.

Там отметили, что от Военно-морских сил Египта в учении был задействован фрегат "Аль-Кадир".

Ранее отряд российских кораблей в составе ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" покинул порт Александрия, где находился с деловым заходом.

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Страны
Египет
Россия
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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