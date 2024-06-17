В МГИМО заявили, что план РФ по Украине призывает достичь справедливого мироустройства

Профессор МГИМО Георгий Мурадов отметил, что президент своим мирным планом опроверг утверждения Запада, что Путин якобы обязательно нападет на Европу

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Прекращение силового доминирования Запада и создание нового мироустройства, основанного на равенстве, возможно, если мировое большинство поддержит борьбу России с западной агрессией на Украине, считает профессор МГИМО, заместитель председателя совета министров - постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание российского статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену западных санкций. При этом для начала переговоров Украина должна вывести свои силы с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

"Президент своим мирным планом опроверг утверждения милитаристского истеблишмента западных стран, что Путин якобы не остановится на Украине и обязательно нападет на Европу. Наш президент уже неоднократно говорил, что это чушь, а сейчас он ясно заявил о том, что готов прекратить военные действия хоть завтра - так что европейцам, приняв наши предложения, будет нечего бояться. Кроме того, предложенный план является сигналом мировому большинству о том, что формирование нового мироустройства и прекращение силового доминирования Запада будет происходить по мере консолидации этого большинства на основе понимания им, что именно Россия, ведя борьбу с Западом на украинском плацдарме, защищает будущее мира, базирующееся на принципах равноправия. Россия выступает локомотивом строительства такого мира, и ее необходимо поддержать в усмирении агрессивности Запада", - сказал Мурадов ТАСС.

Он подчеркнул, что сделанное накануне заявление президента РФ показывает, "кто реально за мир, а кто против".

"Думаю, что это так же очень важное послание и в адрес украинского народа. Надо, чтобы он понял: если жители Украины хотят сберечь своих детей, мужей и отцов, они должны избавиться от [Владимира] Зеленского, продающего США и НАТО их жизни. А президент России пытается не только сохранить жизни наших воинов, но и украинцев, отданных Западу на убой. Ранее в своих работах он уже высказывал позицию о том, что русские и украинцы - один народ; и в этой связи напомню, что малороссы - это вторая по численности историческая ветвь русского народа, и рано или поздно они вернутся в свою цивилизационную семью. В восприятии Запада они все равно русские, а потому он стремится к их уничтожению наряду с великороссами", - считает эксперт.

Он выразил мнение, что российский мирный план окажет воздействие и на внутриполитическую борьбу в США накануне выборов, ведь выступление Путина дает дополнительный аргумент тем силам в Америке, которые выражают уверенность, что конфликт "можно разрешить за один день". "Весьма важно, что президент привел еще более обстоятельную правовую аргументацию об отсутствии сейчас на Украине законной власти. Фактически он поясняет, что утративший легитимность Зеленский является препятствием для достижения договоренностей и подписания мирного соглашения - а следовательно, этого человека, занявшего пронацистскую позицию, во главе Украины быть не должно", - добавил собеседник агентства.