Энергетическая система Украины распадается, а её восстановление затянется на годы

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Как известно, в ходе конфликта украинская энергетическая система получила значительные повреждения и требует немедленных мер по восстановлению.

Однако пока продолжаются военные действия объекты энергетической инфраструктуры страны будут выходить из строя много быстрее, чем их будут восстанавливать.

Как пишет украинский телеграм-канал «Резидент», энергосистема Украины распадается на острова, став серьёзной проблемой, с которой украинцам придется жить ближайшие годы.

По словам экспертов, для обеспечения хотя бы минимальных энергетических потребностей необходимо уже сейчас серьёзно заняться восстановлением пораженных энергетических объектов, многие из которых и не подлежат восстановлению. Даже если сейчас начать эту работу, она затянется на года два, считают эксперты. И это при условии, что объекты энергетики не будут находиться под ударами.

Кроме того, как отмечает «Резидент», в дальнейшем придётся заняться обновлением всей энергосистемы страны, которая уже давно устарела. На это уйдёт ещё немало лет.

Телеграм-канал заключает, что в нынешних реалиях украинцам лучше всего, как бы странно это ни звучало, перебираться, при возможности, поближе к действующим в стране атомным электростанциям.